(WARNING: This story discusses illegal drugs and includes images of them. Readers should exercise caution.)

Nasa P700,000 halaga ng cocaine, kush, ecstasy, at marijuana ang nakuha ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Palawan sa isang raid sa Saint Mary Village, Barangay San Jose, bandang alas kwatro ng madaling araw noong Sabado, October 29.

Isang nagngangalang Joseph Abiog Pe, 28, ang inaresto ng PDEA Palawan sa naturang operasyon.

“Ito ang unang pagkakataon na may nahuli tayong nagta-transact ng cocaine at ecstacy not just in Palawan, but sa buong province ng MIMAROPA. Nakakapag-alala ang ganito,” ayon sa personnel ng PDEA Palawan na nagpakilala lamang bilang Agent Rocky.

“Doon pa lang sa evidence na nakuha natin sa kanya, sa dami nito, life imprisonment ang posibleng parusa. And once na napatunayan na nagmamanufacture siya ng drugs, that’s also life imprisonment,” ayon kay Agent Rocky.

Ang mga designer drugs na diumano ay inilalako ng suspek sa mga parokyano nito. | Photo from Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force

May mga sumbong diumano kasi sa kanila na ginagawang mini laboratory ni Pe ang bahay kung saan ito nahuli sa kanilang raid.

Aniya pa, lumalabas sa kanilang pagmamanman na si Pe ay “big time supplier” ng droga sa mga kabataan sa ilang bar, at nagsusupply din sa ilang mga kilalang personalidad sa lungsod na hindi niya pinangalanan.

“Base sa case surveilance, in the first three weeks to almost a month, monitored talaga namin siya. Nakakuha kami ng information na mayroon siyang ecstacy, marijuana, cocaine, at saka kush. Yon ang inorder ko sa kanya, at nagkataon na pag operate namin sa kanya, kararating lang ng bagong items niya kaya malaki ang nakuha namin na nasa worth 700,000,” pahayag pa ni Agent Rocky.

Kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang kanilang isasampa laban umano kay Pe na may kinalaman sa pagbebenta, at Section 8 na may kinalaman naman sa manufacturing dahil may nakita at nakolekta silang empty capsules.

Kuhang video sa raid na isinagawa ng PDEA Palawan sa bahay ng suspek na si Joseph Abiog Pe.

Sa mga ito umano inilalagay ng suspek ang mga ilegal na droga na ibinebenta. Ayon pa kay Agent Rocky, mayroon din silang sealer na nakita sa lugar.

May paglabag din, ayon pa sa kanyang paliwanag, sa Section 11 na may kinalaman sa possession of dangerous drugs, at Section 12, dahil naman sa paraphernalia na nasamsam nila.

Sa dami nang nagsulputang mga bar sa lungsod, hindi umano malayo na may iba pang mga suppliers ng kaparehong mga droga. Sila ang pagtutuunan ng pansin ng PDEA Palawan sa mga darating na araw, pahayag niya.

Inaalam din nila ngayon kung gaano kadalas tumanggap ang suspek ng mga ipinadadalang ilegal na droga mula sa Maynila sa pamamagitan ng courier. Kuwento niya, ang transaksyon ay ginawa online.

“Ang mga target nila mga bar, kabi-kabilaan na ang mga bar dito, kaya posibleng marami pa yan silang mga supplier dito, titingnan natin,” sabi ni Agent Rocky.

