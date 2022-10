Dalawang pinaghahahanap ng batas ang magkahiwalay na naaresto sa mas pinaigting na kampanya ng mga awtoridad laban sa mga tinaguriang “wanted persons.”

Unang naaresto ang 25 taong gulang na si Edward Villarejo Distal ng mga tauhan ng Taytay municipal police sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ma. Theresa Pe-Mangcucang ng Municipal Trial Court ng bayan ng El Nido dahil sa paglabag sa Section 20, Par(C) ng RA 7586, o National Integrated Protected Area System, at Sec. 77 ng PD 705, o Forestry Code of the Philippines.

Arestado naman sa Barangay San Pedro ang No. 9 most wanted ng Puerto Princesa na si Angenil Zalazar Pineda, 50 taong gulang, dahil sa apat na bilang ng kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng RA 7610, o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Inaresto si Pineda ng mga tauhan ng Police Station 1 sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Arlene Guillen ng RTC Branch 14 ng Puerto Princesa kahapon, October 11.

Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng mga awtoridad ang dalawa.

About Post Author