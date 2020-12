Crime prevention, mas tututukan ng bagong PNP

Nais ng bagong talagang Palawan Provincial Police Office (PPO) director na si P/Col. Frederick Obar na mas bigyang pansin ang mga bagay na makatutulong sa mga Palawenyo na makaiwas sa paggawa ng mga kriminalidad sa lalawigan.

Sa panayam ng Palawan News nitong Biyernes (December 18) kay Obar, sinabi nito na mas madali ang gumawa ng mga bagay na makatutulong sa pag-iwas sa kriminalidad, kaysa sa mag-resolba nito.

“One thing is we have to invest more in crime prevention para hindi na tayo pumunta sa crime solution,” pahayag ni Obar.

Ilan sa mga bibigyang pansin ng bagong direktor ng PNP ay ang police visibility, Oplan Katok sa mga may baril, search warrant sa mga walang papel na baril o illegal na baril, arrest ng wanted person, at isa sa malaking portion nito is ang community engagement.

“I don’t believe in policing by PNP that is done alone. Kailangan talaga dyan is policing with the active support of the community,” saad nito.

Maliban sa mga nabanggit, isa din sa mga bibigyang pansin ng PPO ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Obar ay ang tuloy-tuloy na aktibidad kaugnay sa COVID-19.

Sinabi din nito na ang kanyang pagkakataon na magamit ang natapos na kurso bilang isang medical technology graduate ay ang paigtingin ang pagpapatupad ng minimum health protocols laban sa COVID-19.

“Ito na ang chance ko na ang pinag-aralan ko ay mas magagamit ko ngayon. Bukod sa mga pulis natin sa buong province na nag-iikot talaga sa mga simbahan at ilang mga crowded na lugar para ma-maintain ang social distancing, tutulong at susuporta din syempre tayo sa DOH, LGU, sa kanilang mga initiative sa kanilang mga health protocols,” sabi niya.

Sa mga experience ni Obar sa administration at operation sa PNP, at sa kanyang edukasyon, sinabi nitong makatutulong ito sa kanya para mabigyang solusyon at mabawasan ang mga kaguluhan sa lalawigan.

“Kung ikukumpara ko sa mga lugar na pinanggalingan ko, kung saan ako naasign bilang pulis, ay napaka peaceful ng Palawan, but because of very few doon na na trigger ang magulo na ang Palawan,” paliwanag pa ng director.

Mula sa Special Action Force (SAF) ng PNP kung saan na-assign ito sa Mt. Diwalwal sa Compostela Valley, na-assign din siya bilang operations officer sa NCRPO, naging intelligence and investigation officer sa Kamuning, at napunta din sa traffic management group.

Naging instructor din siya sa Philippine National Police Academy, at taong 2006-2007, ay napunta sa East Timor para sa United Nations.

“Mag-iisip ka, paano ko iso-solve yon kung ako ang PD, paano ko papanatilihin ang kapayapaan ng Palawan. Mixed emotions, dahil ito na rin ang time para ma-develop ko ang aking career, from tactical commander going up to an operational commander. For me this is a challenge, facing these issues from human resources, systems and procedure, finance and logistics, Monday and the committee engagement,” dagdag pa nito.