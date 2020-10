Construction worker, nahaharap sa kasong rape

Isang construction worker ang sasampahan ng reklamong “rape” matapos umano nitong halayin ang sarili niyang pamangkin na 13 taong gulang noong Lunes sa pamamahay nito sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City.

Ang suspek ay kinilalang si Robert Guinan, 30 anyos, residente ng lungsod ng Puerto Princesa.

Ayon sa acting chief of police ng City Police Station 1 na si P/Lt. Ray Aron Elona, nagsampa ng reklamo ang biktima laban kay Guinan kasama ang ina nito at ilang kaanak matapos ang pangyayari.

Sabi ni Elona inaresto ito matapos ang pagsasampa ng reklamo sa kanya.

Idinagdag pa ni Elona na umamin si Guinan nang pagtatangka, ngunit hindi niya itinuloy. Lasing lang umano ito nang gawin ang krimen.

Pero base sa medical examination na isinagawa sa menor de edad na biktima, hindi totoo ang statement ng suspek na hindi niya itinuloy ang panggagahasa.

“Nakuha natin ang medical result ng biktima which turned out positive sa laceration. So, ito talaga ang nagpapatunay na nangyari talaga ang allegation niya na na-rape siya ng kanyang tiyuhin,” ayon kay Elona.

Sa kasalukuyan ay nasa inquest proceedings ang kaso at ayon kay Elona ay pinag-uusapan pa ng mga kaanak ng biktima kung itutuloy ang pormal na pagsasampa.

“Parang gustong iatras ang kaso pero kinausap natin ang magulang na hindi ganun dapat since magkakamag-anak sila nevertheless ay crime pa rin itong kinomit. Ok naman, matutuloy pa rin ang kaso,” ayon kay Elona.