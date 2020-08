Capitol condemns Sulu bombing

“Ang Pamahalaang Panlalawigan ay mariing kinukondena ang naturang malagim na karahasan kung saan ay isinagawa pa sa panahon ng pandaigdigang pandemya. Nakapanlulumo na pati ang mga inosenteng sibilyan ay nadamay sa walang katuturang ideolohiya at paniniwala ng mga teroristang may gawa nito,” Provincial Information Officer Winston Arzaga said.

The provincial government has condemned the twin blasts in Jolo, Sulu on August 24 which killed a number of civilians and soldiers.

Two female Indonesian terrorists were the suspects behind the twin bombings where 15 individuals and 75 others were wounded.

“Patunay na ang insidenteng ito ng karahasan na sadyang napapanahon ang pagsasabatas ng Republic Act No. 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 na naglalayong maiwasan, ipagbawal at parusahan ang mga sangkot sa mga teroristang gawain. Sa pamamagitan po ng batas na ito (RA 11479) ay umaasa tayo mapipigilan na ang mga gawaing makaterorista at masusugpo na ang mga makakaliwang grupo na patuloy na lumalaban sa pamahalaan,” Arzaga said.

About the Author Aira Genesa Magdayao is the chief of correspondents of Palawan News. She covers politics, government policies, tourism, health, and sports. Her interests are exploring different places and food.