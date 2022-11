Pinaghahanap ngayon ng mga awtoridad ang kontrobesryal na komentarista at broadcaster na si Rosalio “Tommy” Abile, alyas Bigwas, matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang Branch 13 ng City Regional Trial Court para harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9262, o Violation Against Women and their Children Act.

Bigong maihain ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) Palawan ang warrant kay Abile nang hindi na nila ito abutan sa kanyang tinitirhan sa Purok Sandiwa, Brgy. Tiniguiban.

Ayon sa nagpakilalang anak ni Abile na naabutan ng mga awtoridad sa lugar ay kasalukuyang nasa Subic ang broadcaster.

Sa panayam ng Palawan News sa dating kinakasama ni Abile at complainant sa kaso na si Gina Delima, ay ibinahagi nito ang pang-aabusong dinanas niya mula sa broadcaster.

“Nagfile ako ng reklamong pang aabuso emotional at psychological violence dahil sa palagiang pagmumura niya sa akin. Marami po. Pinagmumura niya ako lagi at sinasabihang bobo at tanga. Marami pang mga salitang hindi magaganda. Hanggang sa nadamay na ang buong pamilya ko,” pahayag ni Delima.

“Bago ako dumating ng Pilipinas year 2019, binabaan yan siya ng warrant of arrest sa same case din pang aabuso. May nagsampa din ng dalawang complaint laban sa kanya. Yung broadcaster niya ang isa, ang isa naman program director, isa ako sa tumulong sa kanya para sa piyansa,” dagdag nito.

Ayon pa sa kwento ni Delima, nagsimula ang relasyon nilang dalawa noong May 2019 at ilang buwan pa lamang ang nakalipas ay nagsimula na ang pang aabuso nito sa kanya.

April 16 ng nagdesisyon siyang hiwalayan si Abile matapos umanong pagmumurahin siya nito sa harap ng kanyang mga kaanak.

