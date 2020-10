Bayan ng Roxas, may bagong COVID-19 case

ROXAS, Palawan — Kinumpirma ni Dr. Leo Salvino, municipal health officer ng bayan na ito, na mayroon silang isang bagong positibong kaso ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Salvino, ang pasyente ay isang locally stranded individual (LSI) na lalaki, 50, at dumating sa lalawigan noong October 9 sakay ng Air Asia. Lumabas ang resulta ng swab test nito noong Huwebes Oktobre 22.

“Yes, meron LSI, lalaki at 50 years old. Dumating noong October 9 sakay ng Air Asia at the other day lang natin natanggap ang result ng kanyang swab test,” ayon kay Dr. Salvino sa panayam ng Palawan News.

Nasa isolation facility na sa medicare hospital ang nasabing pasyente para sa obserbasyon at gamutan.

Aniya, naka-isolate na rin ang lahat ng mga direktang close contact ng nasabing pasyenye at nakatakdang magsagawa ng swab test ang mga ito ngayong darating na Lunes, ayon din kay Dr. Salvino.

“Nasa Medicare Hospital na sya ngayon para maobserbahan sya, at yung mga close contact nya ay okay naman at subject for swab test ngayong lunes,” ani Dr. Salvino.