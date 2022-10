Tiniyak ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa iba’t ibang stakeholder at development partners at sa pribadong sektor na sinusuportahan ng gobyerno ang mga hakbangin tungo sa pagkamit ng access sa malinis na tubig.

“[A]llow me to assure you that in our capacity as chair of the administration’s economic team, the Department of Finance (DOF) stands ready to support all efforts toward our shared goal of achieving universal access to clean water and fighting climate change at the soonest possible time. Tinitiyak ko sa inyo na sa aking kapasidad bilang tagapangulo ng economic team ng administrasyon, nakahanda ang Department of Finance (DOF) na suportahan ang lahat ng pagsisikap tungo sa aming ibinahaging layunin na makamit ang universal access sa malinis na tubig at paglaban sa pagbabago ng klima sa lalong madaling panahon,” ani Diokno nitong Martes, Setyembre 20, sa Water Forum 2022.

Sinabi rin ni Diokno na kinikilala ng administrasyong Marcos ang kritikal na papel ng sustainable water supply at mga sistema sa pang-araw-araw na realidad ng mga Pilipino.

Dahil dito, ipinakilala ng National Economic and Development Authority (NEDA) ang Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan.

Ang plano ay nagsisilbing blueprint upang makamit ang universal na access sa ligtas, sapat, abot-kaya, at napapanatiling suplay ng tubig at ang kalinisan sa taong 2030. Upang maisakatuparan ang layuning ito, ang Master Plan ay nakatutok sa walong pangunahing mga agenda sa reporma na kinabibilangan ng pagpapalakas ng ating kapaligiran sa regulasyon at pagpapagana ng access sa financing.

Sinabi ni Diokno na ang plano ay nangangailangan ng kabuuang puhunan na mahigit P1 trilyon para makamit ang universal access sa malinis na tubig sa 2030.

Sinabi niya rin na nangangailangan ito ng isang madiskarte at maayos na pagkilos sa mga pamumuhunan at pagpapataas ng partisipasyon ng pribadong sektor, mga internasyonal na katuwang sa pag-unlad, gayundin ng mga lokal at pambansang ahensya.

Binanggit din ni Diokno ang Sustainable Finance Roadmap na isang whole-of-nation approach sa pagpapakilos ng pananalapi upang suportahan ang paglipat sa isang malinis, napapanatili, at climate-resilient na ekonomiya.

Sinabi niya na ang roadmap na ito ay naglalayong tugunan ang mga gaps sa patakaran at regulasyon sa pagtataguyod ng mga pamumuhunan sa pamamagitan ng pananalapi, pagpapatupad ng mga hakbangin ng pamahalaan, pagpapadali sa mga pamumuhunan sa pampublikong imprastraktura, at pagbuo ng mga proyektong nagtataguyod ng sustainable na bansa.

Bukod dito, kamakailan ay naglabas ang pamahalaan ng kauna-unahang sustainability global bonds, sustainability samurai bonds, at unang Environmental, Social, and Governance (ESG) bond na nagpapakita ng pagbubukas ng bansa sa mga pagsisikap na paunlarin ang sustainable financing market.

Higit pa rito, pinalawig ng Asian Development Bank (ADB) sa Pilipinas ang kauna-unahang climate change policy-based financing na nagkakahalaga ng USD250 milyon, na nagtuturing sa Pilipinas bilang pioneer sa climate policy development financing.

Sinabi ni Diokno na ang administrasyong Marcos ay lalo pang isinusulong ang pagpapalakas sa kapasidad ng mga lokal na pamahalaan (LGUs) para sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga sustainable development projects sa mga lokal.

Sa pamamagitan ng Climate Change Commission (CCC), ang pamahalaan ay bumuo din ng isang pangkat ng mga eksperto upang makipag-ugnayan sa mga komunidad na bulnerable sa klima at ihanda sila sa pagsasagawa ng mga localized action plan. (PIA-NCR)

