- Advertisement by Google -

Muling nagbabala si Mayor Emil Neri sa mga ilegal na mangingisda na pumapasok sa katubigan ng bayan ng Linapacan na seryoso ang kaniyang pamunuan na mapanagot ang mga ito sa batas.

Kasunod ito ng pagkahuli ng tatlong bangka ng Lintigan na ilegal na pumasok sa karagatang sakop ng Sitio Malobot-lobot, Barangay Maroyogroyog sa bayan ng Linapacan kahapon, August 11.

“Isa muling babala sa lahat ng may maling ginagawa. Hindi kayo tatantanan. Kaya magbago na kayo ng mga galawan ninyo. Seryoso ang gobyerno na ikulong lahat ng iligalista sa karagatan ng Linapacan,”

Matatadaang sunod-sunod ang ginagawang crackdown sa pangunguna mismo ng punong bayan laban sa mga ilegalista na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa kanilang lugar.

- Advertisement -

Sa ngayon nasa kustodiya na ng mga pulis ang mga sakay ng tatlong bangka na sina Ronald Iliw-Iliw, 42 taong gulang, Abraham Cuyos, 39 taong gulang, Romnick Adier, 22 taong gulang, at Ejeck Bacosa 18 taong gulang. Kasamang nakumpiska ang ilang gamit pangisda kabilang na ang ilegal na compressor na gagawing ebidensya para sa imbestigasyon at pagsampa ng kaso.

ADVERTISEMENT

Everyday is Buffet Day at House of Thai by Mackies! You won’t ever get enough with 24 different menu that we have to offer daily.

For only 299 pesos, you can experience the authentic Thai cuisine with a twist of Pinoy, Malaysian, and Singaporean dishes.



For bookings and reservations:

📲 (0917) 553 2055 / (0909) 524 9715

About Post Author

Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts