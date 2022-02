Nasa 250 mangroves propagules ang naitanim ng mga kawani ng 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (2nd SOU-MG) sa dalampasigan na sakop ng Sitio Deguiboy, Barangay Guadalupe sa bayan ng Coron noong Pebrero 9.

Ang aktibidad ay bahagi ng environmental conservation program ng nasabing ahensya upang pangalagaan ang ilog at dagat na siyang pangunahing tahanan ng mga iba-ibang marine species.

Ayon kay P/Lt. Anna Viola Abenjor, ang public information officer ng 2nd SOU-MG, buwan-buwan nila itong isinasagawa sa lalawigan ng Palawan katuwang ang pamahalaang lokal, komunidad, at Department of Environment and Natural Resources (DENR).

- Advertisement -

Larawan mula sa 2nd SOU MG

Aniya, isa ang Brgy. Guadalupe sa sa 23 barangay sa Coron na siyang may malaking bilang ng mangroves na dapat tuloy-tuloy ang pangangalaga, kung saan patuloy nilang kabalikat ang komunidad na huwag itong sirain.

Patuloy din ang kanilang mga isinasagawang information campaign sa mga komunidad na huwag itong putulin upang gamitin sa materyales sa paggawa ng bahay at uling.

“It has been a persistent effort of the 2nd SOU PNP Maritime Group to protect our environment and especially mangroves, which are crucial homes for a wide range of marine species such as fish, shellfish, turtles, coral reefs, and birds. This is something we’ll do by heart because we want to ensure the future of our children by rebuilding our ecology,” ayon sa kanya.

“When it comes to carbon capture and storage, mangroves are significantly more efficient than terrestrial forests, making them a strong instrument in the fight against climate change. Because of this, we encourage everyone to participate in this important project of our unit,” dagdag ni Abenojar.

Samantala, patuloy din ngayong taon ang kanilang mga coastal cleanup at tree planting activity sa iba’t-ibang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa lalo pa at may ilang barangay ang nawala ng maraming puno dulot ng pananalasa ng bagyong Odette.