Dalawampu’t anim na indibidwal ang inaresto ng awtoridad sa magkahiwalay na operasyon, matapos maaktuhang gumagamit ng iligal na pamamaraan ng pangingisda sa karagatang sakop ng Cuyo nitong araw ng Huwebes at Biyernes.

Unang nadakip ng mga operatiba ng Cuyo Municipal Police Station (MPS) ang pitong mangingisda na gumagamit ng compressor, 2:40 ng medaling-araw noong Huwebes, September 23.

Ang pito ay kinilalang sina Lyndon Manayun Apor, 28; Donie Bahan Bacolod, 44; Richard Mahinay Gador, 30; Zabanal Ginaot, 39; Romnick Reyes Hintapan, 27; Jonathan Trazona Baybayanon, 41; Celso Zabanal Reyes, 46; mga residente ng Sityo Tabunan, Bgy. Subang nasabing bayan.

Ayon kay P/Lt. Marvin Herrera, hepe ng Cuyo Municipal Police Station (MPS), nagsasagawa sila ng seaborne patrol operation ng masabat nila ang bangka lulan ang pito na gumagamit ng compressor habang nangingisda.

- Advertisement -

Ang pito ay kinilalang sina Lyndon Manayun Apor, 28; Donie Bahan Bacolod, 44; Richard Mahinay Gador, 30; Zabanal Ginaot, 39; Romnick Reyes Hintapan, 27; Jonathan Trazona Baybayanon, 41; Celso Zabanal Reyes, 46; mga residente ng Sityo Tabunan, Bgy. Subang nasabing bayan.

“Hindi sila nag-iilaw pero dahil maliwanag ang buwan, nakatulong sa amin ‘yun para makita sila. Paglapit naming isa lang ang nasa itaas, tapos anim ang nasa ilalim ng tubig. Nakita namin ang mga kagamitan nila na nagpapatunay na nagsasagawa sila ng illegal fishing,” pahayag ni Herrera.

Nakumpiska sa mga suspek ang dalawang unit ng compressor at tanke, hose na may humigit-kumulang 150 metro ang haba, limang foot paddle, limang diving goggle mask, limang pana, at ang bangkang sinasakyan ng mga ito.

Sa isinagawang follow-up operation ng Cuyo MPS ngayong araw ng Biyernes, nadakip din ang 19 mangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Maringian ng nasabing bayan dakong 4:39 ng madaling-araw.

Ang mga suspek ay kinilalang sina Armando Cagavis, 49; Joseph Bracamonte; Reynante Habla, 49; Gerardo Ancero, 30; Jojo Lecanda, 40; Rey Joven, 39; Salvador Gillego, 29; Noemyr Daygo, 39; Freddie Agustin, 44; Joshua Albuera, 29; Geronimo Hopio, 50; Roel Monticalbo, 41; Benjie Bolante, 25; Rommel Bautista, 44; Arsenio Mora, 31; Ivan Salazar, 24; Eduardo Bracamonte; Mark Pampula, 25; at Leo Dadaga, 21.

Pahayag ni Herrera, inabutan nila ang mga mangingisda na gumagamit din ng compressor.

“Halos kalahati ng mga tao ng bangka nasa ilalim ng dagat nang maabutan namin. Napakadikikado kasi ng ganitong klase ng pangingisda sa tao at maging sa yamang dagat,” ani Herrera.

Nakumpiska sa kanila ang apat na unit ng air compressor, tatlong compressor tank, 14 pirasong plastic hose, 14 foot paddle, diving mask, pana, fish finder garment, isang GPS (Garmin), apat na piraso ng12-volt battery, 23 piraso ng ice chest, limang drum, apat na fish tub at 500 kilo ng iba’t-ibang klase ng isda.

Ang mga suspek at mga nakumpiskang kagamitan ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Cuyo MPS habang inihahanda ang kasong paglabag sa Provincial Ordinance no. 1643, series of 2015, amdending Sec. 3 of Provincial Ordinance no. 619, series of 2005 o ang Ordinance Banning the Use of Compressor as Breathing Apparatus in All Fishing activities.