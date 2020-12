Zero fire incident target ng mga fire station sa Southern Palawan

Sa bayan ng Bataraza, simula noong unang araw ng Disyembre ay ginagawa na ng fire station ang pag-iikot gamit ang kanilang firetruck para isagawa ang information dissemination kaugnay sa “Oplan Iwas Paputok” sa ilalim ng Oplan Ligtas na Pamayanan on the Road sa lahat ng barangay.

Sisiguruhin ng mga municipal fire station sa southern Palawan na maging zero fire incident ang selebrasyon ng kapaskuhan at bagong taon na may kinalaman sa paputok.

Ayon kay Bataraza fire marshal SFO3 Emma Gonzales, nais nilang mabigyan ng impormasyon ang mga residente na hangga’t maaari huwag gumamit ng paputok sa bisperas ng pasko at bagong taon upang maging ligtas ang mga mamamayan.

“Tuloy-tuloy po ang ating ‘Oplan Ligtas na Pamayanan on the road’ dito sa Bataraza. Nagmo-mobile po tayo gamit ang speaker at mikropono at nagbibigay po tayo ng mga paalala sa kanila na please sa December 25 at bagong taon, maging ligtas na indibidwal at minsan kasi, may mga paputok o fireworks na dahilan o pinagmumulan ng sunog,” ani Gonzales.

“Hopefully, walang maitalang sunog cause of paputok or fireworks sa bayan na ito at hoping tayo talaga, zero fire incident tayo na papasukin ang 2021 dito sa Bataraza,” dagdag niya.

Sa bayan naman ng Narra, puspusan din kada buong linggo ang ginagawa nilang On mobile Fire Dissimination sa lahat ng barangay, kabilang ang araw-araw na pag-iikot ng firetruck mula District 1 hanggang District 6 na sakop ng buong Barangay Poblacion.

Noong December 8 naman, umikot din sila sa mga barangay ng Bato-Bato, Princes Urduja, at Malinao.

“On the road iwas paputok fire dissemination, lagi nating ginagawa yan upang mabigyan ng mga kaalaman, impormasyon at dapat gawin ng mamamayan ng Narra. Hoping for no fire incident sa pasko at bagong taon,” ayon kay Fire Inspector Hector Parales.

Maliban sa mobile fire dissemination na ginagawa ng iba’t-ibang istasyon ng pamatay sunog sa southern Palawan, naglalagay din ng mga fire prevention posters sa mga pampublikong lugar ang mga fire station sa mga bayan ng Sofronio Española, Brooke’s Point, Quezon, Balabac, at Rizal.