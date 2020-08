Youth Eco Warriors music video, patok sa social media

Isang natatanging singing video na may titulong “Linapacan” na isinulat ng isang miyembro ng Youth Eco-Warriors ng Calamianes ang umabot na sa mahigit 3,000 views online.

Ang composer nito na si Angelie Abina ay isang 20-years old na miyembro ng grupong nakabase sa munisipyo ng Linapacan.

Ang nilalaman ng kanyang nalikhang singing video ay nagpapakita ng mga kagandahang matatagpuan sa bayan ng Linapacan kabilang ang mga marine resources nito at ang ilang mga ginagawa ng mga kabataan na membro ng Eco Warriors para mapangalagaan ang marine life sa kanilang komunidad.

Ayon kay Abina, isa sa mga pamamaraan para maiparating sa kanyang mga katulad na kabataan ang pangangalaga sa marine life ang paglikha ng awitin at gamitin ang social media upang mabigyang kaalaman pa ang mga katulad niya sa konserbasyon ng mga nasa buhay dagat at marami pang iba.

“The best way I know to reach out people is by singing. That is why when the lockdown was declared, I thought of composing the song and sharing it with others via social media,” ani Abina.

Ang Calamianes Eco-Warriors na grupo ng mga kabataan sa Calamianes ay may layuning mapangalagaan ang mga marine life na pinangangasiwan ng C3 Philippines, isang non-government organization.

Pinuri ng Palawan Council for Sustainable Deveopment ang nilikhang singing video ni Abina na nagpapakita na mahalaga pa rin sa kabataan ngayon lalong lalo na sa gitna ng pandemya ang pagpapakalat ng mensahe sa pangangalaga ng kalikasan.

“That is the right thing to do right now sa gitna ng pandemya na ang mga kabataan natin sa Palawan ay nagbibigay pa rin ng awareness sa pangangalaga sa kalikasan,” ani Jovic Fabello, tagapagsalita ng PCSD.

About the Author Ruil Alabi