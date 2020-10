‘World Wildlife Week’, ipinagdiwang sa munisipyo ng Quezon

Image by Dave Bakewell through https://ebird.org/

Ang Tabon Scrubfowl o Philippine Megadope ang idineklara ng Pamahalaang Lokal ng Quezon, Palawan bilang kanilang Municipal Flagship Species sa pamamagitan ng Ordinance No. 2019-184 dahil sa unti-unti nang nababawasan ang lahi nito at ayon sa International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, ang nasabing ibon ay naitala bilang Least Concern (LC) o mga uri ng hayop na hindi nabibigyan ng pansin.

Ipinagdiriwang sa Quezon, sa southern Palawan ang World Wildlife Week na nagsimula noong Oktubre 6 kung saan ito rin ang araw ng Natural Habitat Protection.

Kaugnay nito ay inilunsad ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) sa pangunguna ni Municipal Environment and Natural Resources Officer Esperanza B. Caabay ang Painting Exhibit and Competition maging ang Logo Design Contest ng kanilang Municipal Flagship Species.

Ang Tabon Scrubfowl o Philippine Megadope ang idineklara ng Pamahalaang Lokal ng Quezon, Palawan bilang kanilang Municipal Flagship Species sa pamamagitan ng Ordinance No. 2019-184 dahil sa unti-unti nang nababawasan ang lahi nito at ayon sa International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, ang nasabing ibon ay naitala bilang Least Concern (LC) o mga uri ng hayop na hindi nabibigyan ng pansin.

Sa ibong Tabon din ipinangalan ang Tabon Cave na kinilalang Cradle of Philippine Civilization.

Ayon kay MENRO Caabay, sa pamamagitan ng pagkaka-deklara ng Tabon Bird bilang Municipal Flagship Species ng Quezon ay natitiyak na mapapangalagaan ito at mapoproteksiyon upang hindi maubos ang lahi.

Matatagpuan ang nasabing ibon sa mga isla sa Quezon at may kahanlintulad rin nito na makikita naman sa Borneo at Indonesia. (PIA)