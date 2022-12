Nakatakda nang ibiyahe patungong Maynila ang isang babae na tatlong taon ng wanted dahil sa patong patong na kasong kinakaharap nito sa Taguig Regional Trial Court (RTC), mula pa noong taong 2018.

Ito ay matapos siyang maaresto habang nakatambay sa isang tindahan sa Barangay Liwanag sa Puerto Princesa City, 10:15 gabi ng Martes, December 6.

Si Jai Sunshine Santos Chua ay wanted sa tatlong magkahiwalay na kasong kidnapping for ransom sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 69 at 70 ng National Capital Judicial Region, sa Taguig City na may petsang January 31, April 19, at April 29, taong 2019.

Maliban dito, kabilang si Chua sa 10 indibidwal na nagpapanggap na mga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) agents.

Sinasabing si Chua ang nagsisilbing bagman ng isang grupo na nagdadala ng drugs at nagre-recruit ng mga kabataan na ginagamit sa kanilang mga aktibidad.

Una na ring naaresto si Chua sa Cainta Rizal noong March 9, 2018, kasunod ng insidente ng panloloob sa isang bahay sa Ususan, Taguig noong February 4, 2018, para ilegal na arestuhin ang isang lalaki habang nakasuot ng PDEA uniform at may mga bitbit na baril.

Modus umano ng grupo na dukutin ang bibiktimahin at saka tatakutin na isasangkot sa mga kaso ng ilegal na droga para makakuha o mag extort ng pera.

Maliban sa mga kasong kidnapping, si Chua ay may mga nakabinbing dalawang kaso ng paglabag sa R.A 7610, o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act in relation to PD 603, at paglabag sa R.A. 10883, o New Anti-Carnapping Act of 2016.

About Post Author