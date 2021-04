Wanted person, dinakip sa Brooke’s Point

Isang wanted na lalaki ang inaresto ng pinagsanib na puwersa ng Brooke’s Point at Española Municipal Police Stations (MPSs) sa Barangay Poblacion District 1, ika-11 ng umaga ng Miyerkules, Abril 7.

Ang suspek ay kinilalang si Lorenz Albert Nonay, 25, na may kasong paglabag sa Article 183 ng Revised Penal Code o False Testimony in Other Cases and Perjury in Solemn Affirmation.

Si Nonay ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Rohima Rias Sarra ng Branch 2, Puerto Princesa City, Palawan na may petsang April 6, 2021 at may nakalaang P18,000 halaga para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Maliban dito, napag-alaman na si Nonay ay makailang beses na ring nasampahan ng kaso.

“Maraming kaso ito, naka-bail na siya sa una, tapos may paparating pang warrant against sa kanya, atsaka ito. Tatlo lahat ang alam ko,” pahayag ni P/Lt. Mark RJ Sigue, acting Chief of Police ng Brookes Point MPS.

