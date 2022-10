TRIGGER WARNING: This story has potentially upsetting content. Readers should exercise caution.

Walong indibidwal ang nasa kritikal na kalagayan sa pagamutan, kabilang ang isang taong gulang na sanggol, matapos na magkarambola ang isang tricycle at dalawang sasakyan sa kahabaan ng national highway bandang Purok Masagana sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, pasado alas 5 kahapon, October 7.

Ang mga biktima ay kinilalang sina Norman Suarez, Lucina Suarez, Jacqueline Castillo Gepanaga, isang taong gulang na sanggol, at mga batang may edad 11, 13, 15, pito, at limang taong gulang na mga kapwa residente ng Purok Katiwasayan, Brgy. Luzvimimda sa lungsod.

Base sa report ng Police Station 2, mula sa Barangay Luzviminda ang tricycle na sinasakyan ng walong pasahero na patungong bayan habang nakasunod sa kanila ang isang kulay pulang Toyota Vios.

Bahagyang nakaidlip sa pagmamaneho ang driver ng Toyota Vios na naging dahilan ng pagbangga nito sa kanang likurang bahagi ng tricycle. Tumilapon ang tricycle sa kaliwang bahagi ng kalsada kung saan naman paparating ang kulay puting Fuso Canter Mini Dump Truck na sumalpok sa harapan ng tricycle.

Kakaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple serious physical injuries and damage to property ang driver ng Toyota Vios na si Bryan Ochea Butron, habang titingnan pa ng pulisya kung may pananagutan ba ang driver ng Fuso Canter Mini Dump Truck na si Jayrickben Gacho Ruz, na parehong nasa kustodiya ngayon ng Police Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office.

About Post Author