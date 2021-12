SAN VICENTE, Palawan — Wala nang aktibong kaso ng COVID-19 sa ngayon ang bayan ng San Vicente, base sa ibinahaging impormasyon ng Municipal Health Office (MHO).

Ayon sa hepe ng MHO na si Dr. Mercy Grace Pablico, negatibo na sa naturang sakit ang apat na huling indibidwal na naka-isolate sa Ligtas COVID Facility noon pang ika-18 ng Disyembre at kasalukuyan nang nakauwi sa kanilang mga tahanan.

“Zero case ang San Vicente as of December 18. All negative na ang natirang apat na patients natin. Hindi lang sila nakauwi kaagad dahil sa hirap ng transportation. Nakauwi sila noong December 20,” pahayag ni Pablico.

Bagama’t nahaharap sa panibagong problema ang bayan ng San Vicente dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong Odette kamakailan, pinaaalalahanan pa rin ng MHO ang mga residente na patuloy na gawin ang minimum public health standards upang maiwasan ang posibleng hawaan.

“Sana tuluy-tuloy pa rin ang pag-iingat ng mga tao kasi baka ma-set aside natin ang possible chance na magkaroon tayo ng infectious disease dahil doon tayo naka-focus ngayon sa effect ni [bagyong] Odette,”paalala ng MHO.

Patuloy naman umano ang isinasagawang COVID testing sa Rural Health Unit at sa San Vicente District Hospital, gayundin, sa mga evacuation centers sa tuwing may naiuulat na symptomatic patients.

“Tuluy-tuloy ang passive case detection natin, ýung testing natin kapag ka may dumadating, sa RHU at kahit sa Hospital, na symptomatic ay tini-test natin ýun. Kapag may symptomatic patients sa ating mga evacuation centers nagpapadala tayo ng medical technologist. Fortunately negative naman sila,” ayon pa rin kay Pablico.

Samantala, ipinagpapatuloy na rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga nais mabigyan ng unang dose, at sa mga naka-schedule ng kanilang second dose at booster shots.

“Dito tayo naka-fix site [ng pagbabakuna] sa ating RHU and may grupo tayo kahapon sa Alimanguan. Noong nakaraang araw, more than one hundred individuals or doses ang naipamigay natin,”dagdag niya.

Nasa 43 porsyento na ang nababakunahan sa mahigit 24,000 target na mabakunahan.