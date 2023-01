Nilinaw ng entertainment columnist at publicist ng pamilya Gonzaga na kaibigan umano ni Mommy Pinty ang lalaki sa viral video ni Alex Gonzaga na pinahiran nito ng icing sa mukha.

Ayon kay Peter Ledesma, nais ni Mommy Pinty na bigyang linaw ang nangyari at depensahan ang kanyang bunsong anak dahil mas alam niya umano ang nangyari.

“Majority of the events of Gonzaga and Soriano family ay sila ang kinukuha ni Mommy Pinty na mag-cater ng food and beverages,” pahayag ni Ledesma.

Ngunit ayaw pa rin magpapigil ng ilang netizens.

Ayon sa ilan, kahit kaibigan nila ang waiter ay pambabastos pa rin ang ginawa ni Alex.

“Kung kakilala pala, deserve ni kuya na tratuhin nang ganyan?” sabi ni @aquino_edna sa Twitter.

“Regardless if their family knows the waiter, this degradation and humiliation to the waiter is BAD BEHAVIOR! Her mother should know better and not make excuses on behalf of her daughter. Diba manager siya,maybe affected sa sponsors na potentially might pull out due to bad publicity,” ayon naman kay @Tandizo.

Sa ngayon ay wala pa ring opisyal na pahayag si Alex tungkol sa nasabing insidente.

