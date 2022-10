Isang vegetable at fruit processing livelihood training ang isinagawa ng Palawan Electric Cooperative (PALECO) sa Western Philippines University (WPU) para sa 10 member-consumer-owner (MCO) nito mula sa District V noong October 26.

Ayon sa PALECO, ang Livelihood Training Program on Vegetables and Fruits Processing ay isinagawa sa pamamagitan ng Member Services Division-Institutional Services Department (MSD-ISD) nila, katuwang ang Department of Trade and Industry (DTI).

Ang 10 benificiaries ng programa ay napili dahil sila’y nakapagsumite ng mga kinakailangan ayon sa guidelines ng PALECO at DTI, tulad ng pagiging miyembro ng kooperatiba at pagkakaroon ng business permits.

Nagsilbing tagapagsalita sina Ricca Ritchie Ponce de Leon Jagmis at Maria Frances Sitcharon, kapwa food processing instructor mula sa WPU Aborlan. Kabilang sa kanilang itinuro ang paggawa ng malunggay pandesal, squash noodles, atsarang papaya, mango marmalade, squash jam, at mango jam.

Ang malunggay pandesal at atsarang papaya na gawa ng mga nagsanay sa vegetable and fruit processing training ng Palawan Electric Cooperative. | Mga larawan mula sa PALECO

Maliban sa pagsasanay, pinagkalooban din ang mga partisipante ng mga livelihood kits na may halagang P5,000 mula sa DTI.

Ang isinagawang livelihood training ay isa sa programa ng PALECO para sa mga MCO na may layuning maiangat ang kanilang pamumuhay. Ito ay isinakatuparan rin sa pakikipagtulungan kay District V director Efren B. Abejo.

Ang gawain ay kabilang sa mga inihandang programa ng Kooperatiba kaugnay sa selebrasyon ng Cooperative Month para sa taong ito na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre at may temang “KooPinas: Nagkakaisang Lakas para sa Makabuluhan at Sama-Samang Pag-unlad!”

