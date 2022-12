Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya sa pagpaslang sa magkasintahan na sina Christopher Pao at alyas Marimar Corpuz sa Brgy. Kamuning noong gabi ng Sabado, December 17, ng mga hindi nakikilalang suspek.

Sila ay nagtamo ng tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan nang matagpuan ng mga opisyales ng naturang barangay at ng mga awtoridad. Sa lugar kung saan sila nakitang patay ay natagpuan din ang limang empty shell.

Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang PNP sa nasabing insidente pero siniguro nito sa mga pamilya ng biktima at sa publiko na gumagawa na sila ng aksyon para maresolba ang kaso.

“Rest assured the PNP is doing its best to resolve that incident,” pahayag ng tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) MIMAROPA na si P/Capt. Clyde Kalyawen.

Sa Nakalap na impormasyon ng Palawan News, bago umalis si Pao sa Brgy. Tinagong Dagat noong hapon ng December 17, dumalo pa ito ng Christmas celebration ng barangay kasama ang girlfriend na si Corpuz bago umalis.

Napag-alaman din na nasangkot diumano sa ilang mga away ang lalaki, at kabilang din sa naaresto ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation ilang taon na ang nakakalipas, ayon kay kapitan Joey Golez ng Brgy. Tinagong Dagat.

“May mga record yan siya dito sa akin sa barangay, inaresto siya ng PDEA. Nakalaya lang siya [on probation.] Nahuli siya ng PDEA sa bahay nila mismo, mga year 2019 o 2020. Tapos, na-iinvolve din siya sa mga away away dito. Hindi lang sa drugs, kundi pati mga away lasing, mga kursunada kursunada. Katulad ng nagyari sa kanila sa Aborlan noong nakaraan,” pahayag Golez.

November 30, bago ang insidente ng pamamaril kay Pao, kabilang din ito sa tatlong kalalakihang tinambangan sa Barangay Cabigaan, Aborlan. Si Pao ang nagmamaneho ng topdown tricycle noon. Galing ang tatlo sa isang pagtitipon sa nasabing lugar at pauwi na sana sa Brgy. Sagpangan.

Angkas ni Pao ang biktima na si Noriel Ondam, 27, na nagtamo ng taga sa kanang braso na agad namang naisugod ng mga awtoridad sa Aborlan Medicare Hospital.

Nasampahan na ng kaso ang mga suspek dito na ang isa ay pinangalanan ng Aborlan MPS na si Jerry Arangga Palabrica na nanatiling at-large hanggang sa ngayon.

