Bumisita sa lalawigan ng Palawan ang mga kinatawan ng United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) na sina health and drugs program officer Milos Stojanovic at national programme officer Shella Ruiz-Marquez kahapon, Abril 22, sa layunin na palawigin ang kanilang kooperasyon para makatulong sa mga mamamayan na nasasangkot sa ilegal na droga.

Ang mga ito ay malugod na sinalubong nina provincial administrator Atty. Joshua U. Bolusa at Community Enhancement and Livelihood Program (CELP) Manager Teri Acda.

Ayon kay Acda, layunin nang pagbisita ng mga ito na palawigin pa ang ugnayan sa pagitan ng CELP at UNODC at upang talakayin ang ilan pang mga posibleng programa at aktibidad na makatutulong sa mga Palaweñong nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

- Advertisement -

(From left) Sina Community Enhancement and Livelihood Program (CELP) manager Teri Acda, provincial administrator Joshua U. Bolusa, UNODC officer Milos Stojanovic at national programme officer Shella Ruiz-Marquez sa kapitolyo noong Abril 22, 2022. (Larawan mula sa Palawan PIO)

Aniya, ang pamahalaang panlalawigan, sa pamamagitan ng CELP at UNODC, ay magkatuwang na tinututukan ang iba’t ibang mga programa may kinalaman sa drug use prevention and treatment sa lalawigan mula pa noong taong 2018.

“This activity of UNODC is to further the partnership that we are having with them. We have been partnering with UNODC since 2018. We have the Strong Families Program wherein the Philippines was represented by Palawan in the United Nations 64th meeting,” ayon kay Acda.

“We presented and that project has been in partnership with UNODC, and then we have other partnership with them. Now, we are doing the CBDRP, so we would like to further expand that partnership, so that’s the reason why they’re visiting Palawan”, ani ni Acda,” pahayag pa niya.

Sa pamamagitan naman ng maikling programa ay ipinaliwanag ni Acda ang proseso ng Community Based and Drugs Rehabilitation Program (CBDRP) na kanilang isinasakatuparan gayundin ang mga programa ng kanilang tanggapan na patuloy na ginagawa.

Samantala, kabilang pa sa mga bibisitahin ng mga ito ay ang iba pang mga katuwang na institusyon sa lalawigan gaya ng PSU-Puerto Princesa City Campus, Provincial Jail, Provincial PNP at Iwahig Prison and Penal Farm (IPPF).