One unnamed official from the Department of Education (DepEd) in Palawan is being accused of extortion by some teachers in the province.

A recent post on Facebook said that an unnamed “supervisor” had been asking teachers for money from their Special Hardship Allowance.

“Isa sa mga supervisor namin dito sa Palawan ay nanghihingi ng pera sa mga guro. Kapag may SHA( Special Hardship Allowance) hinihingian nya kami. Kapag wala syang pera at pupunta siya ng city,” the Facebook Post stated.

“Hihingian kami at magbibigay pa ng oras na dapat sa oras na yon ay maibigay namin. Kapag nagbisita sya sa school . Sasabihan ka ng “hanapan ninyo ako ng daing” hahanap kami pero sa huli kami din pala ang magbabayad at paghahati hatian naming mga guro,” it added.

The supervisor also allegedly asks for P20,000 and other forms of payment for those who want to transfer or to get hired at DepEd immediately.

“Kong gusto mong magpatransfer kailangan mong magbigay ng pera P20k. Kong gusto mo namang makapasok agad sa DepEd magbigay ka ng mga manok, alimango, bigas at pera at kung ano ano pa, pero di ka naman makakapasok tama ka lang paasahin. Kapag di ka nagbigay ng pera pag iinitan ka,” post said.

“Kailangan magdonate sa district like tv, electric fan, water dispenser. Kami nagpapakahirap kumuha na ang hardship, bonus ay napupunta sa pagpapaganda. Sila na malalaki ang sweldo di kayang kumuha sa sarili nilang bulsa para pakainin ang bibig at halang nilang mga bituka,” it added.

Palawan News has sought a reaction from the Provincial DepEd office and was advised that they will issue an official statement on the matter.

