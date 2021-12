Tinatayang sa gabi ng Disyembre 17 ay mamamataan si tropical storm (TS) “Rai” sa coastal waters ng bayan ng Araceli sa hilagang Palawan, at sa gabi ng Disyembre 18, ito ay nasa 145 kilometers (kms) na ng East-Northeast ng munisipyo ng Kalayaan sa West Philippine Sea (WPS) palabas ng Philippine Area of Responsibility (PAR), ayon sa weather forecast ng PAGASA.

Ayon kay PAGASA weather specialist Grace Castañeda, inaasahan na ngayong Martes ng gabi, Disyembre 14, ito ay kikilos West-Northwestward at maaaring pumasok na ng PAR bilang “severe tropical storm”.

Kapag ito ay nasa loob na ng PAR, ito ay bibigyan ng domestic name na “Odette” bilang pang-15 na bagyo ngayong taon na papasok sa bansa.

Kaninang alas tres ng umaga ay namataan ito sa layong 1,380 kms sa East ng Mindanao na may taglay na hangin na 85 kilometers per hour (kph), pagbugso na 105 kph, at kumikilos ng 30 kph pa-Northwestward

“Maaari itong mag-landfall dyan sa vicinity ng Caraga o Eastern Visayas sa gabi ng Disyembre 16. Kaya muli, pinaaalalahanan natin yong ating mga kababayan na maging maingat at alerto, at maging handa sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, at maging sa mga lakas ng hangin na maaari pong idulot nitong si Rai,” ayon kay Castañeda.

Samantala, ngayong araw ng Martes, Disyembre 14, ang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog dulot ng shear line.

Ang Central at Western Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Islands, at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog dulot ng localized thunderstorms.

Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilangang-silangan ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kasama na ang Kalayaan Islands na may katamtaman hanggang sa maalon sa karagatan.