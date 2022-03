The trough of the low pressure area (LPA) outside the Philippine Area of Responsibility (PAR) is affecting southern Mindanao, bringing showers to the region, including certain parts of the southern portion of Palawan.

“Trough pa rin ng LPA yong inaasahan nating magpapaulan, or magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, maging sa bahagi ng Palawan. Itong LPA na ito ay hindi po natin inaasahang papasok, or lalapit pa sa ating PAR,” PAGASA weather specialist Grace Castañeda said Monday in a weather forecast.

PAGASA is currently not monitoring any tropical cyclones that will have a direct impact on the country.

“Dito sa bahagi ng Palawan, lalung-lalo na po yan sa southern portion ng Palawan, ay inaasahan natin yong mga kalat-kalat ng pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat dulot ng trough ng LPA. Kaya pinapaalalahanan natin yong mga kababayan natin na mag-ingat, at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa,” she added.

In the remaining parts of Luzon, including Metro Manila, Castañeda said residents can expect good weather condition.

In some parts of Visayas and in CARAGA in the northeastern section of Mindanao can expect scattered rain showers and thunderstorms due to the trough of LPA. Residents are advised to be alert against flooding and landslides.

“Medyo mainit at maalinsangan po, lalo na yan sa tanghali, at meron ding mga tsansa ng pulo-pulong pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat, dulot ng mga localized thunderstorms,” she said.