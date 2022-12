The state weather agency said light to moderate rains can be expected in Palawan due to the trough or extension of the low pressure area (LPA) that has been spotted 475 kilometers east of Hinaturan, Surigao del Sur, within the country’s borders.

In addition, the entire island of Palawan remains under a gale warning issued by PAGASA.

According to weather forecaster Obet Badrina, there is a chance that the LPA will develop into a tropical cyclone based on their available data.

“Hindi natin inaalis ang posibilidad [na] maaaring humabol at maging bagyo itong LPA na ito, lalo na’t nasa karagatan pa rin ito ng ating bansa. Bagama’t sa ngayon, maliit pa rin yong tsansa, patuloy pa rin nating imomonitor itong LPA. Maging bagyo man o hindi itong LPA, nakikita natin na magdadala ito ng mga pag-ulan,” Badrina said.

Areas expecting rains are the Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, including Caraga. It is anticipated to move northwest, and can affect the Bicol Region on Friday.

“Samantala, sa bahagi ng Luzon walang halos kaulapan. Ang umiiral pa rin ay ang northeast monsoon o hanging amihan. Magdadala ito ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na ng mga pulo pulong pag-ulan sa may western side habang mahihinang pag-ulan naman sa may silangang bahagi ng ating bansa,” he said.

“Yong bahagi ng Palawan kung saan nakakaapekto na yong trough or extension ng LPA, malaking tsansa nang pag-ulan ngayong araw,” Badrina added.

In the east of Luzon, light rains can be expected due to the northeast monsoon.

