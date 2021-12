Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ng bansa sa Martes, Disyembre 14, ang binabantayan na tropical depression (TD) na tatawaging “Odette” na tinatayang ang lakas ay aabot sa Tropical Cyclone Signal No. 3, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Sa weather forecast ni Ezra Bulquerin ng PAGASA ngayong umaga ng Lunes, Disyembre 13, inihayag niya na maaaring pumasok ito bilang “severe tropical storm”. Maaari nitong abutin ang typhoon category sa Miyerkules, Disyembre 15, at ang peak intensity ay posibleng 150 kilometers per hour (kph) bago mag-landfall.

Ito ay huling namataan kaninang alas tres ng umaga sa layong 1,830 kilometers (kms) sa Silangan ng Mindanao at may maximum wind na 55 kph, pagbugso na 70 kph, at kumikilos sa kanluran hilagang kanluran (west northwest) sa bilis na 20 kph.

“Kung titingnan natin yong track nitong TD, ito po ay inaasahang kikilos west northwestward at inaasahang pumasok ng PAR by Tuesday as a severe tropical storm na,” pahayag ni Bulquerin.

- Advertisement -

“Once inside the PAR, papangalanan itong Odette. Ito ay kikilos pa-westward at posibleng mag-landfall sa vicinity ng Eastern Visayas at Caraga. By Thursday (Disyembre 16) afternoon or evening, yan ang ini-expect natin na possible landfall scenario,” dagdag niya.

Aniya, dapat ng makipag-ugnayan at maghanda ang mga lugar na nasa Southrn Luzon sa mga local government unit (LGU) at disaste risk reduction and management offices (DRRMOs) para sa paghahanda kung sakaling kakailanganing lumikas dahil malakas ito.

Samantala, ang Eastern Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dulot ng shear line.

Ang Central at Western Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Islands, at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog dulot ng localized thunderstorms.

Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilangang-silangan ang iiral sa Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kasama na ang Kalayaan Islands na may katamtaman hanggang sa maalon sa karagatan.