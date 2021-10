Kinumpirma ni P/Maj. Ric Ramos na pumanaw na ang 52 taong gulang na tricycle driver na si Rizaldo Rivera noong Miyerkules din nang isugod sa ospital matapos suntukin sa mukha ng dalawang beses, mawalan ng malay, at matumba sa Dolphine Alley, Sitio Buligay, sa Barangay District I sa bayan ng Brooke’s Point.

Ang pagkumpirma na si Rivera ay sumakabilang buhay na ay ginagawa ngayong umaga ng Biyernes ni Ramos, tagapagsalita ng Palawan Police Provincial Office (PPO), matapos ipahayag ng ilang netizens na nakabasa ng balita na ito ay namatay na.

Ang biktima nang nununtok na si Rizaldo Rivera, 52, ay makikitang nakahiga sa gurney matapos isugod sa Southern Palawan Provincial Hospital noong October 27. Nawalan siya ng malay matapos suntukin at matumba sa Barangay District I sa bayan ng Brooke’s Point. (Photo courtesy of Palawan Police Provincial Office)

“Accordingly, namatay po ang victim around 10 p.m., same date, October 27,” pahayag ni Ramos. Si Rivera ay sinuntok diumano ng dalawang beses sa mukha ng suspek na kinilalang si Ronnie Guinto, 27, magsasaka at residente ng Sitio Tamlang, bandang 1:30 p.m. noong nasabing araw.

Ayon sa naunang ulat ng PPO, may witness na nakakita kay Guinto nang suntukin niya ng dalawang beses si Rivera sa mukha. Pagkatapos nito ay natumba ang biktima at nawalan ng malay na dahilan ng kanyang ikinasawi ilang oras matapos ang insidente noong October 27.