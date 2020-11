Dahil sa Catholic tradition natin, ang November 1 ay ipinagdiriwang natin bilang All Saints’ day at ang November 2 ang All Souls’ day kung saan nagkakatipon-tipon tayo sa mga probinsya natin o sa sementeryo kung saan nakalagak ang ating mga kamag anak at doon may maliit na salu-salo at reunion.

Dito sa Pilipinas, wala naman talagang Trick or Treat, tradisyong maka-Kanluran yan eh! Ang mayroon tayo ay tinatawag na pangangaluluwa. Para itong harana sa bahay bahay na ginagawa sa gabi ng October 31 ng mga kabataang lalaki. Kapalit nito ay binibigyan ng kakanin ang mga nangangaluluwa.

Subalit dahil nga sa pandemic na nararanasan natin, sarado ang mga sementeryo at wala munang reunion sa Araw ng mga Patay.

Source: National Commission for Culture and the Arts (NCCA)