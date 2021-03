Tree planting, isinagawa bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng Española Central School

SOFRONIO ESPAÑOLA, Palawan — Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-60 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Sofronio Española Central School (SECS), isang tree planting activity ang isinagawa ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan kung saan mahigit 100 puno ang itinanim sa bisinidad ng nasabing paaralan noong araw ng Miyerkules, Marso 24.

Kabilang sa mga lumahok sa tree planting ang mga guro ng nasabing paaralan, opisyales ng Barangay Pulot Center, opisyales ng Parents-Teachers Association ng paaralan at mga kawani ng Española Municipal Fire Station.

Ayon kay Himilda Tan, punong-guro ng nasabing paaralan, hindi na naghanda ng maraming aktibidad para sa anibersaryo dahil na rin sa restriction sa mass gathering dahil na rin sa banta ng COVID-19.

Sa nasabing tree planting activity, isang maikling programa lamang ang isinagawa bago ang pagtatahim ng mga puno na kinabilangan ng Mahogany at Paper Tree.

Ayon kay Maria Teresa Evangelista, isa sa mga guro ng nasabing paaralan, ang tree planting na lamang ang kanilang naging main activity upang makatulong pa sa kalikasan at forest conservation awareness.

“Trees are important, they are sources of food ,medicine, shelter/shade. They are agents for ecological balance. Beautify our surroundings, prevents soil erosion, and of course it provides us oxygen for us to breath,” pahayag ni Evangelista.

Nagpasalamat din si punong barangay Abner Tesorio ng Pulot Center sa pag-imbita sa pamunuan ng barangay para lumahok sa nasabing aktibidad ng iskwelahan ng ayon sa kanya ay matagal nang nagiging tagahubog ng maraming kabataan ng Española.

“Kabilang kami sa mga nag-participate dahil isa sa highlight nito ang pagtatanim ng puno sa panahon ngayon na mas kailangan natin ng pagkakaisa para sa proteksyon ng kalikasan,” pahayag ni Tesorio.

Ang SECS na dating kilalang Pulot Central School ay itinatag noong Marso 24,1961.

