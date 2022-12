Hindi na nakita ang treasurer ng Brgy. Sta. Monica na kinilalang si Venus Decena matapos umanong mag withdraw ito ng mahigit P1 milyon sa bangko.

Bukod dito ay tinitingnan din ngayon na dahilan nang kanyang biglang pagkawala ay ang kaso na isinampa laban sa kanya noong 2020, problema sa mga utang ng barangay, hindi niya nali-liquidate na pera, at personal na pagkakautang na umabot na diumano sa daan daang libo.

Ayon sa kapitan ng Sta. Monica na si Mong Sayang, noong December 5 ay hindi na nila makontak at makita si Decena na kanilang ipinatawag sa meeting isang araw matapos itong makapag withdraw ng pera ng barangay na nasa P1.1 milyon. Ang pera ay nakalaan para sa ongoing projects at cash advance para sa pasahod sa mga empleyado ng barangay.

Maging ang kanyang pamilya ay walang impormasyon hinggil sa kung nasaan ito.

“December 5 pinapareport ko si treasurer, para sa ilang mga trabaho na may kinalaman sa barangay. Hindi na po siya nag report. December 7 nakipag communicate tayo sa pamilya niya, and base sa kanila, Sabado ng umaga (December 3) umalis at hanggang ngayon hindi na nagpapakita kahit sa pamilya,” pahayag ni Sayang.

Matatandaang April 2020 ng magsampa ng reklamo ang isa sa mga kagawad ng Brgy. Sta. Monica na si Edward Masbate sa National Bureau of Investigation (NBI), kaugnay sa pamemeke umano ng kanyang mga pirma bilang chairman ng appropriations committee nina Sayang at Decena.

Ang mga penekeng pirma niya umano ay nasa mga kaduda-duang disbursement vouchers at liquidation reports kaugnay sa P5,874,000 na halaga ng pera na nakalaan para sa ayuda noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Bunga ng reklamo, nasampahan ng kasong falsification of public documents si Sayang at Decena sa ilalim ng Article 17, Paragraph 1 at 2 ng Republic Act 10951 si Sayang at si Decena sa piskalya.

Na-dismiss ang kaso laban kay Sayang samantalang ang kay Decena ay iniakyat sa korte, kung saan nahatulan siyang guilty at nasentensyahan ng pagkakakulong ng anim na buwan hanggang apat na taon at siyam na buwan kasabay ng pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng P20,000.

Ayon kay Masbate, maliban sa kasong kanyang isinampa ay may mga personal pang isyu si Decena na posibleng dahilan ng pagtatago nito.

“Tingin ko, na isa lang sa na confirm ko ay nag file na ng reklamo, nagpa summon sa kanya, ay ang naniningil ng kanyang pagkakautang. At the same time, yung trabaho sa barangay, pinuproblema din sa barangay namin ang pagkakautang sa isang oil company na umaabot na sa mahigit milyun na hanggang ngayon ay hindi nababayaran at may mga demand letter na ang oil company na pinadadala sa barangay,” pahayag ni Masbate.

“Isa pang problema ay ang hindi pa kami nakakapag liquidate sa Commission on Audit (COA). Simula ng maupo [siya] year 2018 hanggang ngayon, wala pong liquidation na nangyayari. Nakatanggap na po kami ng three notices of disallowances from the COA. Ang pagkakaalam ko, amounting P96 milyon yun. Yun ang nakikita kong mga problema kung bakit siya nawawala na,” dagdag pahayag niya.

Kaugnay nito, gumawa na rin ng aksyon si Sayang para mapunan ang perang natangay ng treasurer at maibahagi sa mga empleyado ng barangay lalo pa at magpapasko at New Year.

Panawagan ni Sayang kay Decena, harapin nito ang mga isyung pinupukol laban sa kanya upang manaig ang katotohanan.

“Noong nanalo tayo ng 2018, isa siya sa binigyan natin ng trust and confidence na na-appoint natin, wala taong personal na background regarding sa kung anong isyu meron siya at wala naman akong naririnig tungkol doon, that’s why disappointed din ako at unexpected ito. Lahat nagulat sa nangyari, pero gusto ko pa ring malaman mula sa kanya kaya nga ini-encourage ko siya na lumitaw para malaman namin kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari,” saad nito.

