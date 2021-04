Travel restrictions sa San Vicente tinalakay sa isang forum

SAN VICENTE, Palawan — Pinulong ng Municipal Inter-Agency Task Force on COVID-19 (MIATF) sa isang Travel Restriction Guidelines Forum ang mga opisyales ng mga barangay ng Port Barton at Caruray nitong araw ng Sabado, Abril 24, at Linggo, Abril 25, upang talakayin at ipaliwanag ang umiiral na panuntunan sa pagbiyahe sa munisipyo na may kaugnayan sa patuloy na tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Palawan.

Kabilang sa mga dumalo sa nasabing forum ang mga opisyal ng barangay, mga namumuno sa purok at sityo, mga nagbabantay sa checkpoints, uniformed personnel, mga mangingisda, at mga nagmamay-ari ng tourism-related establishments, shuttle vans, at boat operators.







Partikular na tinalakay ng MIATF ang Resolution No. 0402-2021 kung saan nakasaad ang mga kailangang dokumento ng mga biyahero sa paglabas at pagpasok sa munisipyo, upang lubusang maunawaan ng mga residente ang dahilan ng paghihigpit.

Hiniling din ng MIATF ang pakikipagtulungan ng bawat isa sa pagpapatupad ng mga panuntunan upang maiwasan ang pagkalat at hawaan ng COVID-19 sa mga nasasakupang barangay.

“Tulungan ninyo [kami] na ipaunawa sa mamamayan ang [mga panuntunang] mapag-uusapan. Dala ng pag-unawa na iyan at sa pagkakaisa natin ay naniniwala kami na maititindig natin [at] masu-sustain natin na maiwasan pa ang anumang dagdag na pinsala o magiging pinsala ng COVID-19 sa bayan ng San Vicente,” pahayag ni municipal local government operations officer Rustico Dangue.

Tiniyak naman ng MIATF na kontrolado ang sitwasyon ng COVID-19 sa munisipyo. Sa pamamagitan umano ng pagpapaigting ng implementasyon ng mga patakaran at ng pagtalima rito ay mapapanatili ang maayos na pangangasiwa at paglaban sa naturang virus.

“Ang kondisyon natin sa San Vicente, kung ako ang tatanungin, sampu ng pagtatasa ng task force, we have a managed condition. We are on the top of the situation,” pagtitiyak ni Dangue.

Sa pinakahuling datos na ibinahagi ni Municipal Health Officer Dra. Mercy Grace S. Pablico, mayroon lamang isang aktibong kaso ng COVID-19 ang San Vicente. Ito ang pang-anim na naitalang kaso simula noong taong 2020.

Samantala, nagkaroon din ng malayang talakayan sa pulong kung saan binigyang linaw ang mga katanungan at agam-agam patungkol sa ipinatutupad na travel guidelines.

Pinasalamatan naman ng dalawang barangay ang grupo ng MIATF sa pagbibigay ng impormasyon at malinaw na pagpapaliwanag sa ipinatutupad na travel guidelines.

“Nagpapasalamat kami ng marami sa inyong panahon na ipinagkaloob sa aming barangay. Alam nating ang activity na ito ay mahalaga sapagkat ito ay may kaugnayan sa ating kaligtasan,” ani Barangay Kagawad Joemarie E. Sonio ng Port Barton.

“Ako ay natutuwa dahil sa first time na panunungkulan ni Mayor Amy [Alvarez] ay narito kayo upang umalalay sa mga mamamayan, upang ipaintindi kung anuman ang hindi nila naiintindihan [patungkol sa travel guidelines],” pahayag naman ni Punong Barangay Lovicel V. Bonggat ng Caruray.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts