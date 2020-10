Travel ban sa Agutaya, mahigpit pa rin ang pagpapatupad

Mahigpit na ipatutupad ang travel ban simula October 16-31 sa mga bangka na papasok at lalabas sa Agutaya papunta sa mga bayan ng Cuyo at Magsaysay, pribado man o pampasahero, at maging mga magdadala ng cargo, para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease.

Ayon kay Mayor Perla Bacuel ng Agutaya sa pabatid na inilabas ng municipal inter-agency task force (MIATF), ang travel ban ay dulot ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa dalawang bayan.

“Patuloy ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Cuyo at karamihan ay local transmission at mayroon na din sa Magsaysay. Nag-implement na ng COVID containment strategy ang Cuyo at para maprotektahan din ang aming mga pasahero at mga crew ng bangka sa posibleng transmission, minabuti ng Agutaya MIATF na i-ban muna ang biyahe sa dalawang bayang nabanggit mula Oktobre 16-31,” sabi ni Bacuel.

Aniya, papayagan lamang pumasok sa Agutaya ang mga residente na hindi galing sa Cuyo at Magsaysay. Pero dapat siguruhin ng mga pasahero na may dala silang dokumento tulad ng medical certificate, travel pass mula sa lugar na pinagmulan, at notice of coordination na maaaring kunn sa uuwiang barangay sa kanilang munisipyo.

Para naman sa lalabas ng Agutaya, kailangan kumuha ng health clearance sa Rural Health Unit (RHU) at travel pass mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO).