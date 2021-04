Travel ban ng turista sa Quezon, hindi tiyak kung hanggang kailan tatagal

QUEZON, Palawan — Ano mang araw ay maaring tanggalin ng Municipal Inter-Agency Task Force Against COVID-19 (MIATF) ang ipinatutupad na travel ban sa mga turista mula sa Lungsod ng Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa lalawigan ng Palawan.



Ipinaliwanag ni Noli Laurio, municipal information officer, na kaya walang takdang petsa ng pagtigil ang travel ban ay dahil maaari itong tanggalin o i-lift ng MIATF kapag bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa lungsod.



“Untill further notice kasi ito. Hindi natin alam kung kalian ili-lift. Kung sakaling makitaan naman ng wala nang kaso ng COVID sa city o depende rin sa province. We cannot state from now kung hanggang kailan ito,” pahayag ni Laurio.



Ang travel ban ay sinimulang ipatupad nitong araw ng Sabado, Abril 10, sa bisa ng executive order (EO) na nilagdaan ni mayor Joselito Ayala matapos mapagkasunduan sa emergency meeting na isinagawa ng MIATF noong Abril 9. Sa ilalim ng nabanggit na EO, hindi muna tatanggap ng turista ang bayan dahil na rin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod at iba pang panig ng lalawigan.



“Base sa napagpulungan kahapon ( April 9), ipagbabawal ang mga taga Puerto Princesa at mga karatig munisipyo na pumunta dito, partikular sa mga tourist destinations ng bayan due to rising of covid cases sa lungsod,” ani Laurio.



Dagdag niya, bukas naman ang mga tourist destinations ngunit tanging mga mamamayan lang muna ng Quezon ang papayagang makapunta, partikular sa Tabon Caves Complex na siyang pangunahing destinasyon ngayon dito.



“Ating bayan ay zero covid cases naman, so residents of Quezon will be allowed. Ang nakatira lang dito sa Quezon. Hindi rin allowed halimbawa yong taga-Quezon ka nga pero nakatira ka sa Puerto o ibang bayan,” paliwanag ni Laurio.



Sa hiwalay na panayam ng Palawan News sa National Museum-Quezon, mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocols para sa mga nagnanais na pumunta sa Tabon Caves. Kinakailangang mag-fillup ang lahat ng Health Declaration Form bilang bahagi ng kanilang Health at Safety Protocol sa banta ng covid19.



“Kailangan mag-fill up ang lahat ng Health Declaration Form bilang bahagi ng kanilang Health at Safety Protocols. Bahagi ito ng ating ipinatutupad, lahat ng papasok dito ay kailangang mag fill up ng kanilang lagay pangkalusugan para sa kaligtasan ng lahat ng ating turista,” pahayag ni Leonida Radam, Administrative Officer IV ng National Museum-Quezon.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts