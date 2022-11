Labing isang barangay sa bayan ng Rizal ang sumailalim sa isinasagawang Training on Environmental Laws and Enforcement na pinapangunahan ng USAID Sustainable Interventions for Biodiversity, Oceans and Landscape (SIBOL) ngayong araw, November 14.

Ayon kay Jenel Calamba-Torres, hepe ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) ng Rizal, layunin ng aktibidad na magbigay kaalaman sa mga barangay kaugnay sa pangangalaga ng kalikasan, kabilang na ang papatupad ng mga legal na hakbang upang maprotektahan ito.

“The topic is about law, legal and judicial framework and salient features of laws and polices on forestry, IPRA wildlife, chainsaw act, protected areas, IPRA, SEP law, and other related policies,” sabi ni Torres.

Nakapaloob din sa limang araw na pagsasanay ang pagbuo ng evironmental law enforcement, protection and conservation plan na gagabay sa mga mamamayan, barangay at Local government sa iba’t ibang mga suliraning pangkalikasan.

