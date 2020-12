Trading post para sa mga magsasaka at mangingisda, pinasinayaan na sa Busuanga

Pinasinayaan noong araw ng Sabado (December 19) ang trading post para sa mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Busuanga para sa kanilang lingguhan na market day o “tabuan”.

Sa panayam ng Palawan News kay municipal agriculturist Ma.Theresa Rabe ng Municipal Agriculture Office (MAO) noong Lunes, sinabi nito na nais ng kanilang tanggapan na magkaroon ng isang lugar ang mga nagtitinda ng mga gulay at mga produktong dagat para maiwasan ang pagkakaroon ng middlemen na nagiging dahilan ng mataas na presyo.

“No fees po ito, lahat ng produkto nila dito nila ibabagsak para ibenta nila directly at i-display. Mga agri-fishery products ito… nais po ng ating tanggapan na mas ma-recognize ang lugar nila kaya binigyan natin sila ng area beside the public market,” ayon kay Rabe.

“Nagpapasalamat tayo kay Mayor Elizabeth Cervantez at sa LGU na patuloy na sinusuportahan yong ating mga kababayan na gusto ring kumita ng maganda. Minsan may mga negosyanteng naaalangan nang magbenta kasi talo pa sila sa kapital pero dito libre. Hindi sila sisingilin sa trading post,” dagdag niya.

Ayon kay Rabe, aasahan na tuwing araw ng Sabado, makikita ng mga mamimili sa pamilihang bayan ng Busuanga ang iba’t-ibang produktong gulay at mga pagkaing dagat na tapat ang presyo at hindi sila mapapamahal dahil dito nila puwedeng mabili ng naaayon sa tama at magandang presyo.

Nagpahayag naman si municipal councilor John Silver Edonga na patuloy ang kanilang suporta sa mga farmers at fisherfolks federation sa Busuanga, lalong-lalo na ngayong may pandemya at upang mapagalaw ang magandang ekonomiya sa kanilang bayan.

“Nakasuporta naman talaga tayo lagi sa kanila in behalf of the Sangguniang Bayan (SB) and our LGU, sa mga fisherfolks natin — yong mga ganitong kailangan nila ay lagi namang ready ang SB,” sabi ni Edonga.