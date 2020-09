Trader ng iligal na kahoy, huli sa Narra

Naaresto ng mga awtoridad ang isang babaeng magsasaka at ang isang truck driver matapos mahuli sa aktong pagbibiyahe ng mga naputol na kahoy sa Barangay Poblacion, bayan ng Narra, Martes ng hapon.

Ayon kay P/Maj. Romerico Remo naabutan nila ang mga suspek sa Estrella avenue, corner Quezon Boulevard, shortcut na daan mula sa barangay Malinao, matapos maaktuhang sina Rosanna Chavez Castillo, 44, residente ng zone 1, Barangay Princess Urduja at Levie Hisona Diaz, 43, residente ng Purok 2, Barangay Bato-bato habang nagbibiyahe ng mga kahoy sa nasabing lugar habang nagsagawa sila ng operasyon.

Nang kanilang inspeksyunin, nakita sa truck ang 37 piraso ng putol na kahoy ng Apitong na tinatansiyang 426 board feet ang sukat at tinatayang may market value na aabot sa P17,066.40.

Lumutang naman sa imbestigasyon ang pangalan ni Leonardo Tanaya, na siyang sinasabing nag-utos sa kanila upang ibiyahe ang mga kahoy.

Aniya ni Remo matagal na nilang inaabangan ang mga suspek dahil sa impormasyong nakarating na rin sa kanila na malimit nga ang pangunguha at pagbibiyahe ng kahoy.

“Inaabangan na namin yan dati pa, kasi may information sa amin na malimit yong pagkukuha ng kahoy, na doon din dinadaaan. Nag-coconduct kami ng operation doon sa area ng Malinao, naaktuhan namin sila at doon na namin naabutan sa may crossing ng Estrella avenue,” ayon kay Remo.

Sinabi naman ni Remo na hindi ang mga ito mismo ang namumutol ng kahoy bagkus mga namimili at nagbebenta ngunit kanila pa ring itutuloy ang pagsampo ng kaso upang hindi pamarisan ang mga ito.

“I-fifile natin ýog kaso para hindi pamarisan at well-known na kasi yan sila, lalo na ‘yong manig-lagare nila sa Mariwara actually galing yan ng Barangay Princess Urduja at doon na lang nila dinadaan [sa area kung saan sila nahuli] kasi ‘yon nga ay farm to market road,” aniya ni Remo.

Kasong paglabag sa Presidential Decree no. 705 o the forestry reform code of the Philippines ang inaasahang isasampa sa nasabing mga suspek.

