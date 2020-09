Trabahador sa water system sa Quezon, patay sa pamamaril

Patay sa pamamaril ng hindi nakikilalang suspek ang isang 30 anyos na timekeeper ng water system sa Sityo Candis, Barangay Sowangan sa bayan ng Quezon, Lunes ng hapon.

Ang isa pang kasamahan nito na engineer ay sugatan din dahil sa naganap na pamamaril, ayon kay P/Maj. Bronson Caramto, hepe ng Quezon municipal police.

Kinilala ni Caramto ang natagpuang patay, Martes ng madaling araw, na si Tata Depedro, timekeeper ng water system sa lugar na hindi kalayuan sa pinangyarihan ng insidente.

Ang sugatan ay pinangalanan sa police spot report na si Engr. Bryan Butron, 27, residente ng Brgy. Alimanguan, San Vicente.

“Natagpuan ng mga katrabaho niya ‘yong bangkay mga 50 meters away sa mismong pinagbarilan sa kanila. Papuntang gubat na kasi tumakbo silang dalawa ang problema itong isa, ‘yong patay medyo malala ang tama niya kaya hindi na siya nakatakbo, inabot na siya,” pahayag ni Caramto.

“Actually, pagkaputok sa kanila tumakbo siya (Engr. Butron), pumunta sa chieftain, malapit kasi ang bahay ng chieftain. May kalayuan din, pero naabot niya ‘yong bahay ni chieftain at kasama niya si chieftain na bumaba sa bayan and then dinala ni kapitan sa detachment ng Philippine Marines sa Tagusao. Kagabi (September 21) noong dumating na kami doon sakto paalis na sila dinala sa ospital ng Narra, kamay naman ang tama nito,” dagdag ni Caramto.

Sa police report na kanilang inilabas, sinabi ni Caramto na ang dalawang biktima ay nakasakay ng motor papunta sa sentro ng bayan ng mangyari ang pamamaril. Nanggaling sila sa project site ng water system.

Saad ni Caramto, ang kanilang teorya ay isa lamang ang gumawa ng pamamaril at maaaring shotgun ang ginamit dahil isa lamang ang narinig na putok pero marami ang tama ni Depedro.

“Ang teorya namin isa lang kasi kung marami ‘yan dapat may succession ng putok. Isang putok lang din ‘yong narinig sa area — ‘yon lang, pero initially maraming tama ‘yong biktima — suspected na baka ang ginamit is shotgun. Initially, kanina ang sabi 3 [tama ng bala ng baril] pero I will not say na tatlo kasi kailangan SOCO ang magsabi, pero mga tatlo something like that, sa parte ng tiyan ‘yong nakitaan ng mga sugat, ‘yon ‘yong kaninang initial na nakita sa katawan ng biktimang namatay,” saad niya.

Kanya ring sinabi na kanilang tinitingnan ang anggulong hindi pagkakaintindihan sa trabaho sa pamamaril.

Ngunit hindi pa niya lubusang makumpirma hangga’t walang nagbibigay ng affidavit sa mga kasamahan sa trabaho. Sa ngayon patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang pangyayari.

“Common motive ito kapag may mga kaaway ka, merong hindi nakuntento sa pamamalakad mo, kasi parang may nirereklamong attitude problem doon sa namatay at ‘yong isa dahil engineer siya meron din. Normal lang naman na gusto mo laging maayos ‘yong trabaho, kailangan mong ihiwalay ang puti sa de color, kung meron kang mga trabahante, siguro may ibang nasaktan sa mga policy ng kanilang pinagtatrabahuan ‘yon ang tinitingnan natin,” pahayag niya.

“Meron namang nagpapatotoo na merong ganoong pangayayari, hindi pa naman natin sinasabi na ito na talaga not unless merong mag-affidavit o kaya may tatayong witness, nasa process pa lang kami ng investigation,” dagdag ni Caramto.

Sa salaysay naman ng imbestigador, nangyari ang pamamaril habang pauwi na mula sa site ng water system ang dalawa. Minamaneho ni Depedro ang motorsiklo, angkas si Engr. Butron nang tambangan at barilin ng hindi nakikilalang suspek.

Naibaba na ang labi ni Depedro ng tropa ng police, katuwang ang mga sundalo ng Marine Battalion Landing Team-4 at ng barangay.

WP Post Author Jayra Joyce Taboada Jayra Joyce Cañete Taboada handles the law and order and the science and education beats. She is also a licensed professional teacher. See author's posts