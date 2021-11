Sumailalim sa dalawang araw na orientation hinggil sa community-based sustainable tourism (CBST) ang mga stakeholder, mga piling residente, at mga kawani ng pamahalaang bayan ng Quezon, na ginanap sa Barangay Berong noong Nobyembre 4-5.

Naging pangunahing paksa ng nasabing orientation na pinangunahan ng Provincial Tourism Promotions and Development Office (PTPDO) ang community-based sustainable tourism (CBST) organization at tourism awareness.

Ayon kay Senior Tourism Operations Officer Jennifer G. Socrates ng Planning and Product Division ng PTPDO, layunin nitong mabigyan ng mga karagdagang kaalaman ang mga lokal residente hinggil sa pangangasiwa sa Community-Based Sustainable Tourism sites (CBST) sa kanilang lugar at upang lalo pang mapalakas ang lokal na komunidad sa sektor ng turismo.

“Ang pinaka-aim nito ay to involve the residents sa management ng kanilang attraction or yung mga sites na mataas ang potential to be a Community Based Tourism. At syempre para makapag-aid na rin sa kanila ng additional income lalo na ngayong pandemic and at the same time, ma-empower yung community ng additional knowledge at para sa management ng Community Tourism Project,” pahayag ni Socrates, Nobyembre 11.

Tinalakay din dito ang tama at angkop na pangangasiwa sa isang CBST at ang pangangalaga nito upang makatulong sa komunidad bilang karagdagang pagkakakitaan lalo na ngayong nasa gitna ng pandemya dulot ng COVID-19.

Ayon sa Provincial Tourism Office (PTO), malaki ang maitutulong ng Balaybayen Falls na matatagpuan sa Brgy. Berong bilang isa sa kanilang main CBST site, sa pag-angat ng turismo ng sa kanilang komunidad. Ang falls ay tinungo ng grupo ng PTO upang alamin ang kasalukuyang estado nito na maaring ma-develop bilang tourism site.

Dagdag ni Socrates, magsasagawa rin sila ng kaparehong orientation sa iba pang mga munisipyo na mayroong potensyal na maging CBST sa mga susunod na buwan.

“May mga pupuntahan pa tayo at naka-program na rin naman. Noong mga nakaraan kasi, nagkaroon din kami ng assessment sa iba’t-ibang munisipyo. So, tinitingnan namin yung possibilities ng iba pang mga attractions na pwede gawing CBST,” paliwanag ni Socrates.