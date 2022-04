Dalawang araw na pagsasanay tungkol sa Tourism Product Review at Circuit Development and Action Planning ang isinagawa ng Department of Tourism (DOT) sa MIMAROPA na may layunin na talakayin ang mga update hinggil sa Regional Tourism Development Plan (RTDP upang mas maayos na maipatupad ang mga ito sa new normal habang may kinakaharap na COVID-19 pandemic.

Ang dalawang araw na pagsasanay ay naganap noong Abril 5 hanggang 6 sa VJR Hall ng gusaling kapitolyo. Ito ay dinaluhan ng mga kawani ng Provincial Tourism Office (PTO) na pinangunahan ni tourism officer Maribel Buñi, kasama si supervising tourism operations officer Rutchel Alcantara, mga municipal tourism officer at representative, mga kawani mula sa City Tourism Office, Department of Trade and Industry (DTI), at Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ilan sa mga tinalakay rito ay ang Review of the Visitor and Site Management Planning, Tourism Circuit Mapping & Site Mapping gamit ang Google MyMap at Investment Programming Monitoring & Evaluation.

Samantala, tinungo naman ng mga representante ng DOT MIMAROPA na sina Faye Reyes at Abigail Cruz kasama si provincial tourism receptionist John Paul Sobere, ang mga munisipyo ng Aborlan, Narra, at Quezon ganoon din ang lungsod ng Puerto Princesa upang magsagawa ng product audit and assessment of tourism products.