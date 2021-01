Top 9 wanted person sa Taytay, dinakip dahil sa kasong rape

Si Llanera ay may hinaharap na arrest warrant sa kasong two counts of rape kasama ang dalawa pang kaibigan nito na nauna nang naaresto.

Dinakip ng pinagsanib na puwersa ng Taytay Municipal Police Station (MPS) at ng intelligence unit ng Palawan Provincial Police Office (PPO) ang isang Rank No. 9 most wanted person sa Barangay Silanga, Taytay, Lunes ng umaga, January 11.

Ang 23 anyos na suspek ay kinilalang si Gilbert Villarendo Llanera, alyas ”Bert” at residente ng nasabing lugar.

Sa panayam ng Palawan News kay Taytay MPS acting chief of police P/Lt. Argie M. Eslava, sinabi nitong si Llanera ay may hinaharap na arrest warrant sa kasong two counts of rape kasama ang dalawa pang kaibigan nito na nauna nang naaresto.

Tumanggi ang pulisya na pangalanan ang menor de edad na biktima ngunit sinabi ng hepe na kamag-anak nito ang isa sa mga suspek.

“Yung unang suspect nahuli noong December 26, 2020, at yung ikalawa January 2, ngayong taon” ani Eslava.

“‘Yung victim kasi pamangkin noong isa sa mga suspek, 15 anyos lang siya noong pinagsamantalahan ng tatlo,” dagdag pa niya.

Wala namang nakalaang piyansa sa suspek na sa ngayon ay nasa kustodiya pa ng Taytay MPS.