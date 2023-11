Nakatakdang itanghal ng Island Innovation ang “Island Voices@COP28,” isang virtual space upang ipahayag ang mga kaganapan at realidad ng mga nakatira sa pulo nasa krisis ng klima.

Ang Island Innovation ay nakahanda para tiyakin ang pagkatawan sa mga komunidad mula sa isla.

Dagdag pa, ang island stage ay inaasahang magdulot ng climate action at mas malakas na ugnayan ng mga pulo. Gayundin, magbigay ng platform sa adhikain ng island advocates nais itampok ang kanilang climate priorities. Sa huli, para mapataas ang kamalayan sa mga innovative solutions sa mga isla dumaranas ng climate change.

Ayon sa kanilang website, “Island Innovation will provide an interactive platform where islanders can stay updated, exchange knowledge and access the following content: Daily Bulletin Event Calendar Video Interviews COP28 talking points, events and major happenings summarizedin a daily bulletin during the conference. They will also press attention to post COP28 communication and call to action.”

Pagpapatuloy pa nila, “the Event calendar of all the island events at COP28 to make sure the relevant stakeholders can attend and meet each other. Organizers can submit their events for the exposure and partner events will be highlighted. Likewise, video interviews with relevant island stakeholders to talk about the different aims of COP28, their predictions for the success of the conference and other details surrounding it.”

Naglalayon ang Island Voices na mabigyan ng platform ang mga taga-isla para makapaghatid ng balita at magkaroon ng puwang upang talakayin ang mga bantang kinakaharap at maging mga posibleng solusyon para sa mga lokal na negosyo, politiko, akademiko at iba pa upang magkonekta sa climate change conference 28 idaraos sa Dubai ngayong taon.

Ang nasabing platform ay nakadisenyo sa mga dadalo sa COP28 at kasama kahit malayo, kapwa sa Small Island Developing States (SIDS), Sub-National Island Jurisdictions (SNIJs) maging Island and Archipelagic States.