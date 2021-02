Tindahan sa isang mall, inirereklamo ng paggamit sa protocol ng IATF para makabenta

Pinasinungalingan ng empleyado ng Golden Belt Marketing na may puwesto sa Unitop ang paratang ng isang netizen sa paggamit umano nila ng protocol ng lokal na inter-agency task force (IATF) laban sa coronavirus disease para makahikayat ng costumer na bumili ng kanilang produkto.

Ang pagpapasinungaling ay bunga ng post ng isang babaeng netizen na nagrereklamo dahil ng ang kanyang mister umano ay pumunta ng Unitop sa Puerto Princesa City noong Pebrero 20 ng umaga kung saan may dalawang babae sa entrance ng mall na nag-aabang at lumapit para siya patabihin at papuntahin sa puwesto ng nasabing kumpanya dahil sila ay “verifier” ng protocol ayon sa kautusan ng IATF.

Burado na ang public post ng babaeng netizen habang isinusulat ang balitang ito, ngunit ayon sa screenshot na nakuha ng Palawan News, ipinapahayag nito na sumama ang kanyang mister sa dalawang babae at dinala ito sa area sa loob ng Unitop kung nasaan ang puwesto ng Golden Belt Marketing.

Ang Golden Belt Marketing ay kompanya na nagbebenta ng mga gamit pang masahe at iba pa.

“Nagtanong na agad ang asawa ko bakit hindi lahat dumadaan sa kanila, ang sabi pili lang daw! Haha! Protocol? Pero pili lang? Habang nakaupo sya, inofferan na sya ng pang massage at nagtatanong na about his salary! To cut the long story short, nabwesit ang asawa ko at umalis sa pinagdalhan sa kanya!” ayon sa post ng netizen.

Ayon pa sa netizen, kinuhanan din ng picture ng kanyang mister ang lugar kung saan ito dinala. Nagtanong din umano ito sa security guard at ang sinabi sa kanya ay ganoon umano talaga ang paraan ng mga marketing staff ng naturang kompanya.

Hindi rin umano totoo ang sinasabing protocol ng IATF sa loob ng mall, ayon pa sa post ng nagrereklamong netizen hinggil sa naging experience ng kanyang mister.

“From the top to where he was, he took [a] picture and sent it to me. Dahil sa bwesit nya, nagtanong sya sa mga guard at ang sabi ‘ganun’ daw talaga gawain ng mga iyon! At hindi totoo na kasama sya sa pinagagawang protocol sa mall. Ayta??!!! Sa management ng Mall, alam nyo na pala na gawain nila yan, bakit hindi sinisita? And one more thing, ginagamit nyo ang IATF para makabudol? Gipit na gipit l[a]ng? Lahat tau striving para kumita pero sana walang lokohan! Gigil nyo kmi e! ” pahayag ng netizen.

Ayon sa panayam ng Palawan News sa empleyadong babae ng Golden Belt Marketing na tumangging magpabanggit ng kanyang pangalan, Linggo (Pebrero 21) ng umaga, paakyat ng escalator sa Unitop ang lalaking tinutukoy nang lapitan niya ito noong Pebrero 20 at kausapin para “magpa-attendance”.

Attendance na kailangan nila bilang marketing staff para sa kanilang evaluation. “Paakyat siya sa escalator, nilapitan ko siya, sabi ko, ‘sir, pwede po ba akong magpa-attendance?’ Saka sinabi ko sa kan[ya]a para sa evaluation ko,” pahayag ng empleyado.

“Hindi nga po namin alam kung ano ang IATF na yan, yung lalaki po ang nagsabi sa guard na nasa IATF ang tatay niya nagtatrabaho at papupuntahin daw po niya dito [sa Unitop],” dagdag pahayag pa nito sa Palawan News.

Sinubukan na rin daw ng kanilang kumpanya na mag-reach out sa mag-asawa, at may pag-uusap din sa pamamagitan ng messenger.

Pinuntahan nila ang lalaki sa trabaho nito at sinubukang kausapin, ngunit hindi sila hinaharap.

“‘Yung babae wala naman sa lugar noong mangyari yon, pero siya po [ang] nag-post may pag-uusap kami through messenger, pero yung lalaki po pinuntahan pa namin sa trabaho, ayaw naman din kaming harapin,” paliwanag pa niya.

Idinagdag ng empleyadong nakapanayam ng Palawan News na idudulog nila sa barangay ang problema at kapag hindi naging maayos ang pag-uusap ay pag-iisipan nilang magsampa ng reklamo laban sa nag-post sa social media.

Ayon naman sa staff ng Unitop na si Antonette Noquera, pansamantalang ipinatigil muna ang operasyon ng Golden Belt Marketing sa Unitop matapos makarating sa kanilang management ang pangyayari.

Ipinaliwanag Noquera na bagama’t sila ay may health protocol, at sinusunod ito, hindi nila patakaran na gamitin ito bilang bahagi ng marketing strategy tulad ng bentang sa post ng netizen.

Nakakatanggap sila ng mga complaints mula sa mga shoppers laban sa Golden Belt Marketing ngunit nasi-settle naman agad, ayon pa rin kay Noquera.

“Kahapon (Pebrero 20) noong matanggap namin ang balita tungkol dyan sa post na yan, ginawaan na namin kaagad ng paraan para ma-settle kasi lahat naman ng customer na nagkaroon ng problema sa kanila (Golden Belt Marketing), nire-report dito sa amin sa office, and then kinakausap naman namin,” pahayag ni Noquera.

Ani Noquera, nang makarating sa kanila ang reklamo ay pinuntahan kaagad nila ang Golden Belt Marketing dahil ayaw din nilang madamay ang Unitop ng hindi nila alam ang buong kuwento.

Nangako naman ang Golden Belt Marketing na makikipag-usap sa mag-asawang nagrereklamo.

“In-inform nila yong admin nila, in-inform din ang taong nag-post, and then kahapon (Pebrero 20) pinuntahan din nila doon sa SM para lang maayos kaagad,” sabi ni Noquera.

Inulit nito na hindi puwedeng mag-open muna ang Golden Belt Marketing bilang tenant ng Unitop hangga’t hindi naaayos ang problema.

Samantala, bilang tugon ng Unitop ay sinabi ni Noquera na ang kanilang pamunuan ay kumokonsulta na sa kanilang legal counsel hinggil sa puwedeng maging aksyon sa naging public post ng nagrereklamong netizen.

Sinubukan ng Palawan News na kapanayamin ang netizen na nag-post, ngunit hindi ito nagre-reply sa messenger.

WP Post Author Arphil Ballarta is the police beat reporter of Palawan News. She handles the offices of Philippine National Police (PNP) and other law enforcement agency in the province. Her interest includes travelling and photography. See author's posts