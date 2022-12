Boac, MARINDUQUE—Muling nasaksihan ang talent, pagkamalikhain at husay sa teatro ng mga mag-aaral ng una at ikalawang taon sa Batsilyer ng Sining sa Komunikasyon ng Marinduque State College (MSC), sa kanilang Teatro Juvenil na may temang Tanghalan ng Nagkakaisang kabataan sa mga Kontemporaryong Isyu ng Lipunan.

Ito ay pinagsama-samang mga pagsisikap ng mga mag-aaral mula sa “Introduction to Theater Arts,” Philippine Literature at World Literature sa ilalim ng instruksyon ni Carl Ian S. Lagar.

Naging matagumpay ng pagtatanghal ng bawat kalahok sa paligsahan sa larangan ng teatro. Taos pusong pasasalamat ang nais iparating at ipabatid ng bawat isa sa maayos na pagtatawid ng nasabing gawain.

Base sa buod ng 7:14, limang kwento ng mga batang tinanggalan ng karapatan.

“Siete Catorce” ay isang dulang nagpapakita sa karapatan ng mga bata na sa kanila’y ipinagkait. Karapatang ipinagdamot sa kanila at hustisya ay hindi nakamit. Karapatan na matagal na dapat nilang natatamasa. Kailan pa ibibigay ang karapatan na dapat sa kanila, kapag huli na ba ang lahat? At wala na sila?

Sa Direksyon ni Jorez Carcueva mula sa Bachelor of Arts in Communication 2-B na isinulat ni Judecarlo Delaroca ay isang panghihikayat sa mga batang tinanggalan ng karapatan. Mga batang hanggang ngayon ay nanlilimos ng pang unawa at pagmamahal. Nagkamit ang nasabing dula ng Best Set Design; Props Design; Promising Playwright; Best Male Supporting Performance kay Jorez Carcueva; Male Leading Performance kay Jimwell Dela Cruz at bilang Over All production.

“Makalipas ang dalawang taong pandemya ay magbabalik muli ang pagtatanghal. Muling masasaksihan at matutunghayan ang talento ng nagkakaisang kabataan sa mga kontemporaryong isyu ng lipunan sa Teatro Juvenil,” ayon sa nilalaman ng MSC Communication Society teaser.

Samantala, ayon naman sa buod, ang “Mirror de Edad” ay dulang nakahandang itanghal na kung saan ay sumasalamin sa mga batang nakatatamasa ng magandang buhay gayundin ang mga batang patuloy na naghahangad nito sa paghahandog ng unang pangkat na mula sa BA Communication 2-A ng dulang “Mirror de Edad” na isinulat nina Den Mark Mediana at Ma. Khristina Lagancia, sa malikhaing direksyon ni Christa Angelick Malinao.

Nakuha ng dulang ito ang Best Costume, People’s Choice, Best Female Supporting (Tina Lagancia) at Leading Performance (Christa Malinao).

Habang ang iba pang mga dulang ipinalabas ay ang mga sumusunod: Palunas Kami na nanalo ng Best Poster Design; Alamat ng Perlas sa Mindanao (3rd runner up); Pananamapalataya, Pagmamahal, Oras at si Dr. Lazaro (2nd runner up); Haplos ng isang daang Punyal; Si Pinkaw (maikling kwentong Hiligaynon ni Isabelo Sobrevega); Sa Hindi Pag-alala hango sa tulang Dead Stars ni HO Santos; Ang Alamat ng Marinduque; at Mangga Kapalit ng Buhay.

Nagsilbi namang hurado si Roselo Javier Salvacion, isang mahusay na direktor at organizer ng ilang aktibidad at gawain sa lalawigan ng Marinduque. Samantala, si Dr. Grace Cabral, isang guro sa Bangwayin Elementary School at Coordinator ng Sining at Kultura sa DepEd – Torrijos.

At si Danny Ledesma Mandia, na batikan sa larangan ng teatro at dubbing.

