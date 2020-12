TB-DOTS Center sa Aborlan, pinasinayaan at binuksan na

Binuksan sa publiko noong Huwebes, December 10, ang isang bagong isolation building at Tuberculosis-Directly Observed Treatment Strategy (TB-DOTS) Center sa bayan ng Aborlan matapos itong pasinayaan ni Governor Jose C. Alvarez at ng municipal government, kasama ang mga opisyal ng Aborlan Medicare Hospital (AMH).

Ang dalawang gusali ay itinayo katabi ng AMH sa Barangay Ramon Magsaysay. Ayon kay Aborlan Mayor Celsa Adier, ang TB-DOTS Center ay magbibigay ng serbisyo hindi lamang sa Aborlan kundi maging sa mga barangay nito lalo na sa atensyong medikal para sa pasyenteng may tuberculosis.

Ang isolation building naman ay para naman sa kasong COVID-19.

“Big help ito sa amin sa Aborlan, lalo na sa atensyong gamutan ng ating mga kababayan, at malaking tulong din itong TB-DOTS talaga para mas mapabilis ang gamutan ng mga TB patients natin,” ani Adier.

“Magagamit naman natin itong isolation building para sa mga patient natin sa COVID. Hindi na tayo mahihirapan pa, and hopefully nga sana wala tayong COVID patient if ever sa Aborlan para hindi magamit — pero mas magandang ready tayo,” dagdag pa niya.

Sinabi ni Governor Alvarez na ang proyekto ay bahagi ng hangarin niya na mapalawak pa ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan ng Palawan.

“Dito sa Aborlan, yong facilities dito [sa Aborlan Medicare Hospital] ay magdagdag pa tayo at ang ganitong proyekto ay maituturing kong legacy. Kaya kapag naging operational na ang 15 ospital natin, ang target ay 3,375 people will be working province-wide sa ating mga hospitals. Sila ang magtatrabaho para sa kalusugan ng mga Palawenyo,” ani Governor Alvarez sa pahayag nito.

Ayon naman sa hepe ng AMH na si Dr. Stenelly Manuel, ang mga pasilidad ay malaking tulong upang mas mapabilis pa ang gamutan sa TB at pagbibigay atensyon sa mga kaso ng COVID-19 sa bayan ng Aborlan at sa mga karatig munisipyo sa Southern Palawan

“Malaking tulong sa atin ito at sa marami pang pasyente na kailangang ihiwalay sa iba. Maaliwalas dito sa Isolation building. Ang TB DOTS naman ay programa para masolusyunan ang Tuberculosis at ma-support ang kampanya ng DOH na TB-Free Philippines kaya lubos ang aming pasasalamat sa Provincial Government dahil dito,” pahayag ni Dra. Manuel.

Ayon sa PIO, ito ang ikalawang isolation building at TB Dots center na itinayo ng Pamahalaang panlalawigan sa probinsya, matapos ang kaparehong gusali sa bayan ng Narra noong Oktubre.