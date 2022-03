Tatlong wanted dahil iba’t ibang kaso na kinakaharap ang naaresto ng mga awtoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa ilang munisipyo sa lalawigan ng Palawan, araw ng Lunes, Marso 14.

Unang inaresto ang No. 5 most wanted sa bayan ng Cuyo, na kinilalang si Esmael Cabalinya Lopez, 57 taong gulang, at residente ng Barangay Lungsod.

Si Lopez ay wanted dahil sa kasong frustrated murder matapos na muntik niyang mapatay ang kanyang nakaaway sa Brgy. Manamoc noong taong 2021.

Siya ay inaresto ng operatiba ng Cuyo Municipal Police Station (MPS) sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Leah E. Delos Reyes-Baguyo ng Branch 48 ng Regional Trial Court of Palawan (RTC) na may petsang Pebrero 7, 2022. Naglaan ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng P200,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Inaresto rin ng operatiba ng Taytay MPS si Dinnise Garcia Dedama na wanted sa kasong paglabag sa Republic Act (RA) 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kung saan napapaloob ang mga kasong paglabag sa RA 9516, RA 8294, at Presidential Decree 1866.

Si Dedama ay inaresto sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Anna Leah Y. Tiongson-Mendoza ng Branch 164 ng RTC, Roxas, Palawan na may petsang Hulyo 23, 2021, at may piyansang P120,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Sa bayan naman ng Roxas, dinakip ng operatiba ng Roxas MPS si Jeffrey Manaeg sa Brgy. Nicanor Zabala.

Si Manaeg ay inaresto sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Ronilo A. Beronio ng Municipal Circuit Trial Court (MCTC) ng Roxas, Palawan, para sa kasong direct assault upon a person in authority, na may petsang Pebrero 24, 2022, at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng P18,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Ang mga suspek ay nasa kustodiya ngayon ng mga istasyon ng pulis sa mga bayan kung saan sila inaresto.