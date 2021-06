Tatlong purok sa Poblacion, San Vicente isinailalim ng MIATF sa ECQ

SAN VICENTE, Palawan — Tatlong piling lugar sa Sitio Panindigan, Barangay Poblacion ng bayang ito ang isinailalim ngayon ng Municipal Inter-Agency Task Force on COVID-19 (MIATF) sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) dahil sa biglaang pagtaas ng bilang ng COVID-19.

Ayon kay Municipal Local Government Operations Officer Rustico Dangue, ang mga Purok 2, 4 at 5 ay idineklarang critical zone simula Hunyo 17 hanggang Huloyo 1, sa bisa ng Resolution No. 06-03, series of 2021.

“Instead of the whole Panindigan area, it was narrowed down into 3 critical zones (clustering smaller area where suspect, probable or confirmed COVID-19 is present,” MLGOO pahayag ni Dangue.

“Ipapatupad ang ECQ protocols sa tatlong purok samantalang ang mga karatig-lugar naman ng mga ito ay isasailalim sa containment zone (MECQ), buffer zone (GCQ) at outside buffer zone (MGCQ)” dagdag niya.

Ang mga nabanggit na lugar ay maigting na babantayan ng incident commander at deputy commander katuwang ang mga perimeter security, surveilance team, diagnostic team mandatory quarantine/isolation & treatment team, testing team at disinfection team.

Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Mercy Grace Pablico, sa kasalukuyan ay may 13 aktibong kaso sa tatlong nabanggit na lugar kung saan, kapuna-puna ang biglaang pagtaas kaya nagdesisyon ang MIATF na isalialim ang mga ito sa ECQ.

“Nirecommend nga natin na i-lockdown ang ilang areas ng Panindigan dahil nga sa bilis ng pagdami ng kaso. Napansin din natin na clustering (ang mga kaso), ibig sabihin per area like for example sa isang pamilya walo kaagad sila,” pahayag ni Pablico.

“Pumunta na kami kahapon doon sa area at nag-conduct ng case investigation and then testing,” dagdag niya.

