Tatlong magnanakaw, nakatangay ng P91k sa tindahan sa Roxas

Umabot sa halagang P91,000 ang natangay ng tatlong magnanakaw sa Sitio Malabusog, Brgy. Tinitian sa bayan ng Roxas matapos pasukin ang isang tindahan doon noong January 3.

Kinilala ang mga suspek sa pagnanakaw bilang ang mag-kapatid na sina Rodney Caseñas, 24, at Redan Caseñas, 18, habang ang isa pang kasamahan na nakatakas ay inaalam pa ang pagkakakilanlan.

Sa impormasyon na nakuha ng Palawan News noong Huwebes, sinasabing nadiskubre ng may-ari ng tindahan na si Michael Gacot noong January 4 na pinagnakawan sila ng makita nito ang isang ream ng sigarilyo na nagkalat sa labas.

Pagbukas nito ng kanyang tindahan ay doon na niya nakita ang binaklas na harapan ng tindahan na ginawang daan ng mga suspek.

Ayon kay P/SSgt. Ivonnie Badang ng Roxas municipal police station, may witness sa pagnanakaw at ang taong ito ay nagkataon lang na nagkaaberya ang motor at napahinto sa harap ng tindahan ni Gacot.

“A witness who was passing by and whose motorcycle had trouble stoped in front of the store. He was the one who saw one of the suspects stepping down from a tricycle after coming out of the store,” pahayag nito.

Nasampahan na ng kasong robbery ang mag-kapatid.