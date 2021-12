Itinuturing ng mga municipal health officer ng ilang bayan sa bahaging sur ng Palawan na matagumpay ang isinagawa nilang tatlong araw na pagbabakuna sa ilalim ng National Vaccination Day na ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng Proclamation No. 1253.

Sa bayan ng Sofronio Española, nakapagbakuna ang Municipal Health Office (MHO) ng kabuuang 3,286 senior citizens, adult, at kabataang edad 12-17 taong gulang. Sila ay binakunahan ng Pfizer, Moderna, at Sinovac. Umabot sa 1,080 indibidwal ang nabakunahan noong unang araw noong Nobyembre 29; 1,093 sa ikalawang araw; at 1,113 naman sa sa ikatlong araw nitong Diembre 1.

Ayon kay Dr. Rhodora Tingson, bahagyang sumobra sa target nilang 3,000 na maturukan ng bakuna sa tatlong araw na vaccination day.

“Tayo ay nag-set ng 3,000 target to vaccinate sa loob ng tatlong araw, base sa target population natin at na-achieve naman natin ito,” pahayag ni Tingson.

Dagdag niya, hindi naman nahirapan ang kanilang vaccination team dahil nagtalaga ng ilang mga doktor at vaccinator sa kanilang bayan ang provincial office ng Department of Health (DOH) at tumulong din ang Western Command (WESCOM) at Philippine National Police (PNP).

“Malaking tulong ang provincial DOH office headed by Dr. Peter Curameng. May isang team sila, isang doctor, tatlong vaccinator at dalawang recorder. Sila ang nag-man sa municipal gymnasium for 3 days. Tumulong din ang WESCOM noong November 29 sa Abo-abo, isang team din sila headed by Dr. Rama,” ani Tingson.

“Ang MHO team naman, nagsagawa ng mobile vaccination sa Pulot Interior at Iraray during 1st day; sa Punang at Panitian noong 2nd day; and Punang and Labog kahapon (December 1). Tag-kalahating araw ang schedule namin kaya inabot kami ng past 8 p.m sa areas,” dagdag niya.

Samantala sa bayan naman ng Rizal, umabot sa 2,155 indibidwal mula sa 11 na barangay ang nabakunahan, ayon kay Dr. Kathreen Stephanie Luz Micu, municipal health officer ng bayan.

Aniy, tumulong din ang mga Provincial DOH office sa tatlong araw na pagbabakuna.

“November 29, we vaccinated 903, sa second day ay 510 at sa huling araw noong December 1 ay 742,” ani Micu.

Sa bayan ng Aborlan ay may kabuuang 2,727 ang nakapagbakuna.

Ang nasabing bilang ay naidagdag sa kabuuang 7,265 fully vaccinated na residente simula noong buwan ng Hulyo hanggang sa kasalukuyan.

Umaasa si Dr. Fidel Salazar, Municipal Health Officer ng bayan na patuloy pang madagdagan ang bilang ng mga nagpapabakuna sa kanilang bayan hanggang ngayong buwan ng Disyembre upang patuloy na labanan ang banta ng COVID-19.