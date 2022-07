- Advertisement by Google -

Tatlong mangingisda sa Agutaya ang inaresto ng awtoridad matapos maaktuhang gumagamit ng compressor sa karagatang sakop ng Oco Islet sa Barangay Diit na ipinagbabawal sa ilalim ng Philippine Fisheries Code of 1998.

Ang mga hinuli ay sina Ely Jominiz, 45, boat captain; Allen Marquez, 22, lineman at chief engineer, na tubong Caminawit, San Jose, Occidental Mindoro; at Ronald Talamisan, 33, diver, at tubong Brgy. Tanyan, Calintaan, Occidental Mindoro. Sila ay kasalukuyang naninirahan sa Brgy. Concepcion Agutaya.

Ayon sa Police Provincial Office (PPO) sa Palawan, nilabag nila ang Paragraph B ng Section 86 ng Philippine Fisheries Code of 1998 na may kinalaman sa “unauthorized fishing” dahil sa paggamit ng compressor sa loob ng municipal waters kung saan sila naaresto.

Nagsasagawa umano ng seaborne patrol operation sa bisinidad ng Agutaya ang mga awtoridad nang pagdating nila sa Oco Islet bandang alas dos ng hapon ay namataan ang tatlo sakay ng kanilang bangkang pangisda habang aktwal na nangingisda gamit ang compressor na walang kaukulang dokumento.

Nakumpiska mula sa kanila ang kanilang bangka, isang air compressor with complete accessories, at nasa humigit kumulang 50 kilos ng iba-ibang isda na aabot sa P4,000 ang halaga.

Habang isinusulat ang balita na ito ay nasa kustodiya sila ng Agutaya MPS.